Kartal'da 7 metruk bina yıkıldı

Kartal Belediyesin'den yapılan açıklaya göre, haklarında riskli yapı raporu olduğu ve boşaltıldığı halde yıkımı gerçekleştirilemeyen 7 bina Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Yakacık Asır, Aralık ve Nilay sokakları üzerinde bulunan 7 binanın yıkımı iş makineleri kullanılarak gerçekleştirildi.

Mal sahiplerine yasal tebligat yapıldı

Yıkımlar sırasında ortaya çıkan toz için sürekli tazyikli su kullanıldı. Bölgede asayiş sorunlarına da yol açan metruk binaların yıkılması için mal sahiplerine ve yasal temsilcilerine tebligat yapıldığı, ancak verilen sürenin ardından yıkımların başladığı öğrenildi.

