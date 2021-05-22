Gündem Kartalda takla atıp kayan otomobilin camından kendi kendine çıktı
İSTANBUL

Kartal'da takla atıp kayan otomobilin camından kendi kendine çıktı

Kartal'da sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Metrelerce kayan otomobilin camından çıkan sürücü, hafif şekilde yaralandı. Otomobilin yol üzerinde kaydığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Kartalda takla atıp kayan otomobilin camından kendi kendine çıktı
Kartal'da takla atıp kayan otomobilin camından kendi kendine çıktı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde, Kartal'da yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı.

SÜRÜCÜ CAMDAN ÇIKTI

Yol üzerinde yaklaşık 5 metre kayarak ilerledikten sonra duran otomobilin sürücüsü camdan çıktı. Vatandaşlar yardım için sürücünün yanına koşarken, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin kayarak ilerlediği anlar ve sonrasında yaşananlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.

Amasya’da feci kaza: Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
FOTOĞRAF 7
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Edinilen bilgiye göre, Çağrı Keskin’in (30) kullandığı 05 DP 383 plakalı motosiklet mobilyacılar sitesi önünde kavşağın ortasından karşıya doğru hareket eden Hayati Hıcın (58) yönetimindeki 05 EP 939 plakalı minibüsle çarpıştı.
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Sürücü Keskin’in yere düştüğü motosiklette yolcu olarak bulunan İlker Eker (29) çarpmanın etkisiyle minibüsün üzerine uçtu.
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Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Ayağında kırık tespit edilen Eker ile minibüs sürücüsü tedavi altına alındı.
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Kaza sonrası yaralıların yardımına koşan vatandaşlardan Erdal Karaköse, “Çarpışmanın etkisiyle motordaki şahıs minibüsün üstüne fırladı. Motor sürücüsü ise yerde yatıyordu. Durumları çok kötüydü” diye konuştu.
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Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Amasya’da feci kaza: Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
Amasya'da meydana gelen feci kazada minibüsle çarpışan motosikletteki şahıs hızla havalanarak minibüsün üstüne düştü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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