Kartal'da takla atıp kayan otomobilin camından kendi kendine çıktı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde, Kartal'da yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı.

SÜRÜCÜ CAMDAN ÇIKTI

Yol üzerinde yaklaşık 5 metre kayarak ilerledikten sonra duran otomobilin sürücüsü camdan çıktı. Vatandaşlar yardım için sürücünün yanına koşarken, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin kayarak ilerlediği anlar ve sonrasında yaşananlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.