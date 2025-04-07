Kartalkaya Komisyonu bilirkişileri dinleyecek

TBMM Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu, iki hafta aradan sonra mesaisine yeniden başlıyor. Komisyon, yarın soruşturmada görevli bilirkişilerden bilgi alınmak üzere toplanacak. Öte yandan komisyon bu hafta bilirkişiler dışında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde sunum yapacak. 36'sı çocuk 78 kişinin öldüğü yangının üzerinden iki ayı aşkın süre geçti. Şubatta TBMM'de kurulan ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında faaliyet yürüten komisyon yangına dair çalışmalar yürütüyor.