Kartalkaya'daki yangın faciasında fırsatçılar insanlıktan utandırdı

Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında, cenaze fırsatçılığı yapanların ortaya çıkması tepkilere neden oldu. Dışarıdan gelen bazı özel cenaze nakil araçlarının, acılı ailelerden 100 bin TL’ye varan ücretler talep ettiği iddia edildi.
Bolu Kartalkaya'da dün meydana gelen yangın faciası tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.
76 kişinin hayatını kaybettiği facianın hemen ardından ise kente dışarıdan gelen bazı cenaze fırsatçılarının sevk için, ölenlerin ailelerinden fahiş rakamlar talep ettiği öğrenildi.
Fırsatçılar uçuk rakamlar istiyor
Vatandaşların şikayetiyle ortaya çıkan ve kente dışarıdan geldiği kaydedilen bazı özel cenaze nakil araçlarının ailelerden Ankara ve İstanbul'a gidecek cenazeler için 100 bin TL'ye yakın rakamlar talep ettiği kaydedildi.