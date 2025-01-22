Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Kartalkaya'daki yangın faciasında fırsatçılar insanlıktan utandırdı

Kartalkaya'daki yangın faciasında fırsatçılar insanlıktan utandırdı

14:3422/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yangında hayatını kaybeden vatandaşların nakilleri sürüyor.
Yangında hayatını kaybeden vatandaşların nakilleri sürüyor.

Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında, cenaze fırsatçılığı yapanların ortaya çıkması tepkilere neden oldu. Dışarıdan gelen bazı özel cenaze nakil araçlarının, acılı ailelerden 100 bin TL’ye varan ücretler talep ettiği iddia edildi.

Bolu Kartalkaya'da dün meydana gelen yangın faciası tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.


76 kişinin hayatını kaybettiği facianın hemen ardından ise kente dışarıdan gelen bazı cenaze fırsatçılarının sevk için, ölenlerin ailelerinden fahiş rakamlar talep ettiği öğrenildi.



Fırsatçılar uçuk rakamlar istiyor


Vatandaşların şikayetiyle ortaya çıkan ve kente dışarıdan geldiği kaydedilen bazı özel cenaze nakil araçlarının ailelerden Ankara ve İstanbul'a gidecek cenazeler için 100 bin TL'ye yakın rakamlar talep ettiği kaydedildi.




#Kartalkaya
#Bolu
#yangın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ 2025: Emeklilere refah payı verilecek mi, ne kadar olacak?