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İSTANBUL

Kartallılar zirvede buluşuyor

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 15 - 16 Ekim 2022 tarinde Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi yapılacak. Zirvenin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartallılar zirvede buluşuyor
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 15 - 16 Ekim 2022 tarinde Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi yapılacak

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 - 16 Ekim 2022 tarihlerinde Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi düzenleyecek.

Zirvede girişimcilikten yazılıma, insansız teknolojilerden metaverse'e, havacılık ve uzay sanayisiden savunma sanayisine kadar birçok konuya değinilecek.

Her bir konu ile alakalı zirve isimler tarafından sunumlar yapılacak, ardından herkesin kendi ilgi alanına göre seçim yapabildiği konsept dersler sayesinde de hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda ilk adımlarınızı atmanıza vesile olurken paneller sayesinde güncel konularla alakalı sektörün zirve isimleriyle bir araya gelinecek.

Mustafa Varank açılışı yapacak

Zirvenin açılışını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapacak.

İlk sunumunu BMC CEO'su Murat Yalçıntaş, kapanışı ise TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil gerçekleştirecek.

  • Zirve için son başvuru tarihi 9 Ekim Pazar günü.

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İmalatta kullandığı ham maddenin yüzde 100’ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılayan ve Türkiye’nin kağıt üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak üzere kurulmuş Varaka gibi sektöründe örnek projelere ev sahipliği yapacak Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Albayrak Grubu'na ait Varaka Kağıt Fabrikası'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım. Burada tasarruf var" ifadelerini kullandı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, üst düzey protokol ve Varaka çalışanları katıldı.

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