Kartallılar zirvede buluşuyor

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 - 16 Ekim 2022 tarihlerinde Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi düzenleyecek.

Zirvede girişimcilikten yazılıma, insansız teknolojilerden metaverse'e, havacılık ve uzay sanayisiden savunma sanayisine kadar birçok konuya değinilecek.

Her bir konu ile alakalı zirve isimler tarafından sunumlar yapılacak, ardından herkesin kendi ilgi alanına göre seçim yapabildiği konsept dersler sayesinde de hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda ilk adımlarınızı atmanıza vesile olurken paneller sayesinde güncel konularla alakalı sektörün zirve isimleriyle bir araya gelinecek.

Mustafa Varank açılışı yapacak

Zirvenin açılışını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapacak.

REKLAM

İlk sunumunu BMC CEO'su Murat Yalçıntaş, kapanışı ise TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil gerçekleştirecek.

Zirve için son başvuru tarihi 9 Ekim Pazar günü.

HAYAT YKS sınavının ilk 100 öğrencisinden 57'si imam hatipli