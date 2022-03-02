​Kartepeli miniklerin orman macerası.

Kartepe Belediyesi’nin kültür- sanat etkinlikleri kapsamında Hasan Yılmaz Kültür Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz tiyatro günlerinde “Bir Orman Hikayesi” adlı komedi çocuk oyunu Kartepeli minikler büyük ilgi gösterdi. “Bir Orman Hikayesi” adlı çocuk oyununda çocuklara orman ve doğanın korunması eğlenceli bir şekilde anlatırken, Kartepeli minikler eğlenceli zaman geçirdiler.
Başkan Kocaman’a teşekkür
Kartepeli miniklerin heyecan ve neşe içerisinde izledikleri tiyatro gösterisi sonrasında Kartepe Belediyesi tarafından hazırlanan “Kiraz ile Kestane” dergisinin son sayısı çocuklara hediye edildi. Kartepeli minikler ve aileleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.