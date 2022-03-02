​Kartepeli miniklerin orman macerası.

Ömer Çelik'ten Batı'ya ırkçılık tepkisi: Bunların hepsi utanç verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik tutumunu takdir ettiklerini belirten Ömer Çelik, Afrikalı ve Suriyelilere karşı yapılan ayrımcılığa dikkat çekti.



Çelik, 'İnsan olmak sarışın, mavi gözlü ya da siyah tenli gibi alt kriterlere koyulamaz. Bunların hepsi utanç verici' dedi.