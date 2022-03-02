Gündem Kartepeli miniklerin orman macerası
KOCAELİ

Kartepeli miniklerin orman macerası

Kartepe Belediyesi’nin kültür- sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel düzenlediği tiyatro günlerinde “Bir Orman Hikayesi” adlı çocuk oyunu Kartepeli miniklerden büyük ilgi gördü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartepeli miniklerin orman macerası
​Kartepeli miniklerin orman macerası.

Kartepe Belediyesi’nin kültür- sanat etkinlikleri kapsamında Hasan Yılmaz Kültür Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz tiyatro günlerinde “Bir Orman Hikayesi” adlı komedi çocuk oyunu Kartepeli minikler büyük ilgi gösterdi. “Bir Orman Hikayesi” adlı çocuk oyununda çocuklara orman ve doğanın korunması eğlenceli bir şekilde anlatırken, Kartepeli minikler eğlenceli zaman geçirdiler.

Başkan Kocaman’a teşekkür

Kartepeli miniklerin heyecan ve neşe içerisinde izledikleri tiyatro gösterisi sonrasında Kartepe Belediyesi tarafından hazırlanan “Kiraz ile Kestane” dergisinin son sayısı çocuklara hediye edildi. Kartepeli minikler ve aileleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Ukraynadan kaçtılar: Bulgaristandan Türkiyeye yürüyerek geldiler

Ukrayna'dan kaçtılar: Bulgaristan'dan Türkiye'ye yürüyerek geldiler
Şu an tek istediğim şey kendimi öldürmek

'Şu an tek istediğim
şey kendimi öldürmek'

​Ağlayan Rus askerleri böyle sitem etti.
İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Irkçılığı savundu

Irkçılığı savundu

​'Avrupa ülkelerinin sadece Avrupalıları kabul etmesi doğaldır.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.