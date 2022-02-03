​Kartepeli sporcular birincilikle döndüler.

28-30 Ocak 2022 tarihleri arasında Manisa Muradiye Spor Salonu’nda düzenlenen iller arası Murat Eşsiz Karate Turnuvasına 17 ilden 950 sporcu katıldı. Turnuvada minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler kategorisinde sporcular mücadele ettiler.
Sporcuları başarısıDüzenlenen şampiyonaya Kartepe Belediyespor Kulübü 9 bayan, 2 erkek 11 sporcuyla mücadele etti. Kartepeli 4 sporcu kilolarında dereceye girdiler. Murat Eşsiz Karate Turnuvası’nda Aysima Hatice Kurt büyük bayanlar 55 kg’da birinci, Sema Gürkal büyük bayanlar 68 kg’da birinci, Osman Kaya büyük erkek 60 kg’da ikinci, Arda Gökhan Sevilen genç erkek 55 kg ikinci oldu.
Yükselen değerlerimiz
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepeli sporcularımızın elde ettikleri başarılar hepimizin gururu olmaya devam ediyorlar. Manisa’da düzenlenen turnuvada da emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sporla, sanatla ilgilenen gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Onlar bizim yükselen değerlerimiz” açıklamasında bulundu.