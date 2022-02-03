​Kartepeli sporcular birincilikle döndüler.

MSB 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'El Bab'da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG'den misliyle hesap soruldu! El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi.

Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! ' ifadeleri kullanıldı.

