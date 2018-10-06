Sultangazi'de markette pompalı silahla soygun Kasada para yerine pompalı çıkardı Sultangazi'de pompalı tüfekle market soygunu güvenlik kameralarına yansıdı. Soygunu gerçekleştiren biri kadın iki kişi, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Haber Merkezi 06 Ekim 2018, 14:26 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, 14:34 IHA