Gündem Kasada para yerine pompalı çıkardı
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Sultangazi'de markette pompalı silahla soygun

Kasada para yerine pompalı çıkardı

Sultangazi'de pompalı tüfekle market soygunu güvenlik kameralarına yansıdı. Soygunu gerçekleştiren biri kadın iki kişi, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Pompalı silahla kasiyeri tehdit eden ve kasadaki paraları alan suçlu güvenlik kamerasına yansıdı.
Pompalı silahla kasiyeri tehdit eden ve kasadaki paraları alan suçlu güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 1626 sokakta bulunan bir markette gerçekleşti.

Güpegündüz pompalıyla market soygunu kamerada
OYNAT 01:27
Güpegündüz pompalıyla market soygunu kamerada
Sultangazi'de pompalı tüfekle market soygunu güvenlik kameralarına yansıdı. Soygunu gerçekleştiren biri kadın iki kişi, polis tarafından kısa sürede yakalandı.
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Müşteri gibi markete gelen biri kadın iki kişi, kasadaki görevlileri pompalı tüfekle tehdit ederek etkisiz hale getirdi.

Zanlılar kasada bulunan 500 TL'yi alarak olay yerinden kaçtı. Soygun ihbarı üzerine markete gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalıma başlattı.

Aracın plakasından tespit edildi

  • Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıların kaçtığı aracın plakasını da tespit etti. Gaspçıların Gaziosmanpaşa'da bir benzin istasyonundan yakıt aldığını belirleyen ekipler, eşkallerin birbirine uyuştuğunu gördü. Küçükköy'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muhittin G ve Yasemin A. isimli gaspçıları kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.
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