Gündem Kaset kumpasına2 tahliye kararı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kaset kumpasına 2 tahliye kararı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada 2 sanığın tahliyesine hükmedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
16 Ekim 2017’de rahatsızlık geçiren Deniz Baykal, Almanya’daki tedavisinin ardından Türkiye’ye dönmüştü.
16 Ekim 2017’de rahatsızlık geçiren Deniz Baykal, Almanya’daki tedavisinin ardından Türkiye’ye dönmüştü.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaası alındı. Mahkeme heyeti, Erhan Sazil ve Ertan Aslan’ın tahliyeleri, tutuklu sanıkların da mevcut durumunun devamını kararlaştırdı. Duruşma, 11 Şubat 2019’a ertelendi.

  • O paylaşıma soruşturma
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler” başlığı ile sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığı açıkladı. Savcılık, algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılık, söz konusu görüntülerin, Şanlıurfa’da 3 yıl öncesine ait başka bir adli olayla ilgili olduğu ve bu fotoğrafları kullanarak yapılan haberin gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığı belirtildi.
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