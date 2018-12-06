Kaset kumpasına 2 tahliye kararı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaası alındı. Mahkeme heyeti, Erhan Sazil ve Ertan Aslan’ın tahliyeleri, tutuklu sanıkların da mevcut durumunun devamını kararlaştırdı. Duruşma, 11 Şubat 2019’a ertelendi.

O paylaşıma soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler” başlığı ile sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığı açıkladı. Savcılık, algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılık, söz konusu görüntülerin, Şanlıurfa’da 3 yıl öncesine ait başka bir adli olayla ilgili olduğu ve bu fotoğrafları kullanarak yapılan haberin gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığı belirtildi.