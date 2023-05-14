Kasetçiler gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 4’ü adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, açık kaynak araştırmasında, İnce tarafından 10 Mayıs’ta Twitter’da iddia edilen olayların araştırılması amacıyla “şantaj”, “tehdit”, “belgede sahtecilik”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” ile “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından resen açılan soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

4 ŞÜPHELİYE YAKALAMA

Açıklamada, şüphelilerden 13’ünün gözaltına alındığı, yurt dışında bulunan 4’ü hakkında da yakalama emri talep edildiği bildirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 4’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Farklı illerde gözaltına alınan ve Ankara’ya getirilen diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANKARA KUŞU DA LİSTEDE

Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında Ankara Kuşu Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar da yer alıyor. Yaşar’ın firari olduğu öğrenildi. Yurtdışındaki FETÖ’cü Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ da yakalama kararı çıkarılanlar arasında.

Kemal Özkiraz.

CHP’nin trolü Özkiraz

İnce’nin suç duyurusu üzerine gözaltına alınanlar arasında Avrasya Araştırma’nın kurucusu Kemal Özkiraz da bulunuyor. Özkiraz, CHP’nin 5 ayaklı 40 bin kişilik trol ordusunun kritik isimlerinden biri olarak biliniyor.

Tülün Köksal.

Evinde arama yapıldı

İnce'ye kurulan sahte dekont kumpasının arkasında çıkan Yeniçağ Gazetesi'nin muhabiri Tülün Köksal gözaltında alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında CHP yönetimindeki İBB tarafından fonlanan ve İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi'nin muhabiri Köksal’ın evinde Bakırköy ve Güngören’deki ev adreslerinde arama yapıldı. Cep telefonu ve bilgisayarına el konulan Köksal, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.







