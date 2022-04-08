Kaşıkçı davası Suudi Arabistan’a devredildi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, S.Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

Hatice Cengiz

İstanbul Barosu’nun görevlendirdiği bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatları hazır bulundu. Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşünün mahkemeye ulaştığını belirten heyet, kararını açıkladı. Dosya hakkında durma kararı verilip, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri kararlaştırıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan Hatice Cengiz karara tepki gösterdi.

İPTAL DAVASI AÇILDI

Cengiz, “Bu dosyayı hiçbir şey olmamış gibi Suudi Arabistan’a bırakamayız. Bugün bu davayı hukukun geçerli olmadığı bir ülkeye devrederek hukuktan, adalet arayışınızdan vazgeçmiş oluyorsunuz. Ben buna karşı hukuki süreci devam ettireceğim” dedi.

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Ardından davanın devredilmesi kararının iptali için Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Dilekçede, “Cinayet Türkiye’de İstanbul’da işlenmiştir. Soruşturma ve yargılama yetkisi Türk yargı makamlarına aittir. Yargılamanın devrine karar verilmesinin ülkemizin egemenlik haklarını zedeleyeceği tartışmasızdır. Davalı idarece verilen idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmelidir” denildi. Dava ile ilgili kararı, Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi değerlendirecek.

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