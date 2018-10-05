Kaşıkçı gerilimi

Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sularında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı (59) hakkında izahat vermesi için Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji’yi bakanlığa çağırdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, El Khereiji ile görüştü.

BAŞKONSOLOSLUK AÇIKLAMA YAPTI

Kaşıkçı’yla ilgili Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan da bir açıklama yapıldı. Başkonsolosluk, Kaşıkçı’nın kaybolması ilgili olarak Türk yetkililerle iletişim ve koordinasyon içinde olunduğunu belirtti ve açıklamada “Kaşıkçı’nın kayboluşuna dair detayların açıklığa kavuşturulması için kardeş Türk yetkililerle koordinasyon halindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji

MESLEKTAŞLARI NÖBET TUTUYOR

Gazeteci-Yazar Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı H.A.’nın haber vermesi üzerine İstanbul Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne gelen çok sayıda gazetecinin bekleyişi ise sürüyor.

EVLİLİK EVRAKI ALMAYA GİTTİ

Konsolosluk binasının önünde bekleyen Kaşıkçı’nın nişanlısı H.A. “Kaşıkçı’yla birlikte geçen cuma günü Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittiklerini, konsoloslukta evraklar hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya gelmelerinin söylendiğini” anlattı. Nişanlısı “Aynı akşam Londra’ya giden Kaşıkçı’nın daha sonra İstanbul’a döndüğünü ve bilgi almak için aradığı konsolosluktan ‘gelin, evraklar hazırlıyoruz’ diye bilgi verilmesi üzerine yeniden konsolosluğa gittiğini” belirti.

ÇIKTI BEKLEMEYİN DEDİLER

H.A., “Bana telefonları verdi, ‘Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği’ne haber verirsin’ dedi. İçeri girdi, birkaç saat haber gelmeyince Yasin Aktay’a, ardından Türk Arap Medya Derneği’ne haber verdim. Şu ana kadar kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri kapı önünde ‘O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok’ dedi” diye konuştu.

REKLAM

Kaşıkçı’nın nişanlısı H.A.’nın konsolosluk önündeki endi- şeli bekleyişi sürüyor.

HALEN KONSOLOSLUKTA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığımız üzerinden emniyet birimlerimiz konuyu beri takip ediyorlar. Bizdeki bilgilere göre şu an itibariyle bu Suud vatandaşı olan kişi halen Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda. Takip etmeye devam edeceğiz. Tüm yönleriyle bunu değerlendireceğiz. İlgili birimlerimiz istişare halinde” ifadelerini kullanmıştı.

2 YIL ÖNCE ABD’YE YERLEŞMİŞTİ

Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a karşı muhalif yazılar yazan gazeteci-yazar Kaşıkçı yaklaşık 2 yıl önce ülkesini terk ederek ABD’ye yerleşmişti. Kaşıkçı Amerikan Washington Post gazetesine yazılar yazan, Al Watan gazetesine büyük katkıları olan ve Orta Doğu’nun en etkin gazetecilerinden biri.

Girişi var çıkışı yok

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Konsolosluğa giriş görüntüleri var fakat çıkış görüntüleri yok. Güvenlik birimlerimiz incelemeleri yapıyor. Kendisi İnterpol’de aranan biri değil, Türkiye’den de daha önce istenmiş değil" dedi. Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ise, ’’Hafta içi geldiğinde bu kapıdan girdi ve bir daha çıkmadı. Kameralarda giriş var fakat çıkış yok. İkincisi ise nişanlısı burada bekliyor fakat Cemal Bey çıkmıyor" dedi. Kışlakçı, konsolosluk yetkililerinden güvenlik kamera görüntülerinin paylaşılmasını istedi.

DÜNYA S-300 sadece başlangıç

DÜNYA İsrail asker yığıyor