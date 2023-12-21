Kasımpaşa görkemli günlerine geri dönüyor

Büyük Kasımpaşa Yangını ve Haliç’te yaşanan sorunlarla birlikte popülerliğini kaybeden tarihi semt, Haliç’in temizlemesi ve ardından yapılan yatırımlarla yeniden ön plana çıkmaya başladı. Semtte tarihi yapıların restorasyonundan çevre düzenlemesine, mahalle bahçelerinden Beyoğlu Millet Bahçesi’ne, yeni prestij caddelerin düzenlenmesinden müze ve kütüphanelerin açılmasına kadar onlarca alanda çalışma yapıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yapılan çalışmalarla Kasımpaşa’nın eski görkemli günlerine geri dönüş sürecinin tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.

BEYOĞLU’NUN YENİ ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

Kasımpaşa’nın yeniden ihyasında en büyük çalışma şüphesiz ki Tersane İstanbul projesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle temeli atılan Tersane İstanbul Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 280 bin metrekare alana inşa edilen projenin yüzde 60’ı tamamlandı. Proje alanında yer alan tarihi yapılar da aslına uygun şekilde restore ediliyor. Eski adıyla Taşkızak Tersanesi, yeni adıyla Tersane İstanbul olan proje tamamlandığında sinema salonları, müzeleri, yat limanları, çarşıları, alış veriş merkezleri, yüz bin metrekarelik yeşil alanı ve sosyal alanları ile semte değer katacak. 30 milyon ziyaretçi hedefi konulan proje aynı zamanda 20 bin kişi istihdam edilecek. Proje aynı zamanda bin 800 metrelik kıyı şeridindeki yaya yolları, bisiklet yolları, yürüme yolları ile birlikte Beyoğlu’nu, İstanbul’un yeni çekim merkezlerinden birisi haline getirecek.

YENİ İSTİKLAL: BAHRİYE CADDESİ

Kasımpaşa’ya yapılan yatırımlarla kentin merkezinde yeni bir İstiklal Caddesi doğuyor. Hasköy sahilden Kasımpaşa’ya, Kasımpaşa sahilden Dolapdere’ye, Dolapdere’den Taksim’e uzanan yeni bir aksın merkezi olan Bahriye Caddesi şehrin merkezine yeniden canlılık kazandıracak. Ticaret alanları, yeme içme mekanları, restore edilerek yeniden açılan tarihi mekanları ve yürüyüş yollarıyla Kasımpaşa’dan Taksim’e uzanan güzergah özelikle gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

DEVLET KURUMLARI KASIMPAŞA’YA TAŞINDI

Kasımpaşa’da ihya edilen tarihi yapılardan birisi de Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası oldu. 1883-1963 yıllarında dört-beş kez restorasyon yapılan fakat geçen zaman içinde yıpranan Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından kullanılıyordu. Boşaltılan tarihi kışla içerisinde yer alan cami ile birlikte İstanbul İl Özel İdaresi tarafından yeniden aslına uygun bir şekilde restore edildi. Tarihi yapı, çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte kamu hizmetleri binası olarak Beyoğlu Belediyesi Kasımpaşa Hizmet Binası ve Beyoğlu Kaymakamlığı olarak ilçe sakinlerine hizmet vermeye başladı. En çok ihtiyaç duyulan belediye birimlerinin yanı sıra ilçe müdürlüklerinin de tarihi yapıya taşınmasıyla birlikte kamu hizmetleri, Kasımpaşa merkezde vatandaşların ayağına kadar götürülmüş oldu.

Beyoğlu’nda ilk millet bahçesi heyecanı

Beyoğlu’nda son yıllarda hayata geçirilen projelerle yeşil alanlarda ciddi bir artış göze çarpıyor. İstanbul’un en önemli yeşil alan projelerinden birisi olan Beyoğlu Millet Bahçesi Kasımpaşa’da yükseliyor. 12 bin metrekarelik alanda inşa edilen projenin yüzde 70’i tamamlanmış durumda. Modern bir Nikah Sarayı, kapalı otopark, yeşil alan, göletler, yürüyüş yolları, bisiklet yolu ve piknik alanları yer alan projenin 2024 yılının ortalarına kadar tamamlanması planlanıyor.

Haydar Ali Yıldız

Kasımpaşa’yı tarihi birikimi ve dokusuna uygun olarak ihya ettik

Kasımpaşa’nın önemli bir tarihe sahip olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Kasımpaşa Osmanlı İmparatorluğu döneminde donanmanın merkezi ve aynı zamanda İstanbul’un en popüler semtlerinden birisiydi. Günümüzde ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın semti olarak, bir dünya lideri yetiştiren semt olarak gönülleri fethetmeyi başardı. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak bu tarihi semti eski görkemli günlerine döndürmek için önemli adımlar attık. İlk iş olarak tarihi yapılarımızı restore ettik. Daha sonra çevre düzenlemeleri kapsamında semtin ünlü Kızılay Meydanı’nı (Tabakhane Meydanı) yeniden popüler bir hâle getirdik. Üniversiteler bölgesi Hasköy’den Taksim’e uzanan güzergahın merkezi olan Bahriye Caddesi, yaptığımız yeni düzenlemelerle Beyoğlu’nun yeni İstiklal Caddesi olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Kentin yeni turizm aksı olan Tersane İstanbul Projesi’nin büyük bir kısmı tamamlandı ve yakın bir zamanda hizmete açılacak. Yine Beyoğlu’nun ilk Millet Bahçesi’ni burada inşa ediyoruz. Bölgedeki riskli yapıların dönüştürülmesi için hazırladığımız imar planı değişikliği de meclisimizden geçti. Bu sayede vatandaşlarımız hak kaybına uğramadan binalarını yenileyebilecekler. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında Kasımpaşa’mız eski görkemli günlerine geri dönüş sürecini tamamlamış olacak” dedi.

Kasımpaşa sahili müze ile güzelleşecek

Kasımpaşa’nın yeniden ihyasında hayata geçirilen çalışmalardan bir tanesi de tarihi Divanhane binasının restorasyon çalışması oldu. Kasımpaşa sahilde yer alan ve uzun yıllardır Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nın Merkez Binası olarak kullanılan yapının müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışması tamamlandı. Tarihi yapı yakın zaman içerisinde bölgeye kazandırılmış önemli bir müze olarak hizmet vermeye başlayacak.

Tarihi matbaa kütüphane olarak hizmet verecek

Beyoğlu’nda fonksiyonunu yitirmiş bir tarihi yapı daha ihya edilerek günümüze kazandırıldı. Kasımpaşa’nın merkezinde, tarihi Turabibaba Kütüphanesi’nin yanında bulunan eski Bahriye Matbaası bir dönem askeri mahkeme olarak da kullanılmıştı. Askeri mahkemelerin kapatılmasıyla birlikte fonksiyonunu kaybeden eski yapı, Beyoğlu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla yeniden hayata döndürülüyor. Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan yapı, Beyoğlu Belediyesi tarafından ‘Yeni Turabibaba Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi’ olarak vatandaşların hizmetine sunulacak yapı, bölgenin en büyük kütüphanesi olacak.











