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Kasırga değil sağanak vurdu!

Türkiye’nin batı kıyılarını etkisi altına alması beklenen tropik fırtına Ege kıyılarına ulaşmadan kuzeye yöneldi. Ancak fırtınayla gelmesi beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İzmir, Bodrum, Edirne ve Kırklareli’de sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir'de başlayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu.
İzmir'de başlayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu.

Ege Denizi üzerinden hafta sonu yurda giriş yapması beklenen fırtınanın yön değiştirmesinin ardından Ege ve Akdeniz kıyıları ile Trakya sağanak yağmura telim oldu. Ege'de İzmir'de başlayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Özellikle Bornova'da günün erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi polikliniklerinin bulunduğu binanın zemin katı su altında kaldı. Hasta ve ziyaretçi girişine kapatılan katta hastane görevlileri tahliye çalışması yaptı. Yağış nedeniyle ilçede zemin ve bodrum katında yer alan bazı iş yerleri de sular altında kaldı.

Bodrum

EDİRNE'DE DEVAM EDECEK

Edirne'de de pazar gecesi başlayan yağmur dün gün boyu devam etti. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturan ve zaman zaman kuvvetini artıran sağanak yayalara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte yağmur trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girerek korunmaya çalıştı. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

BODRUM'DA TRAFİK DURDU

Muğla'nın Bodrum ilçesi de sağanak yağmura teslim oldu. Yarımadanın farklı noktalarında etkili olan yağış nedeniyle oluşan su birikintileri yüzünden durma noktasına gelen yollarda araç sürücüleri güçlükle geçiş yaptı. Çok sayıda araç yollarda kaldı. Kent merkezinde tıkanan rögarlar vatandaşlarca açılmaya çalışıldı. Evleri su basma tehlikesiyle karşı karşıya kalanlar, kendi imkanlarınca tedbir almaya çalıştı. Hızla akan yağmur suları, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde denizin rengini çamura çevirdi.

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MADARA DERESİ TAŞTI

Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında görülen şiddetli yağış ise İğneada beldesindeki Madara Deresinin taşmasına sebep oldu. Dere taşkını sonrası, Demirköy- İğneada kara yolu ulaşıma kapandı. Bazı tarım arazilerinin de su altında kaldığı ilçede, sağanağın bugün de aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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