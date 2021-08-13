Kastamonu ve Sinop’taki sel felaketinde can kaybı 38'e yükseldi

Kastamonu'da 3 çocuk babası oğlunu kaybeden baba boğazları düğümledi: Bütün mal gitseydi de oğlan gitmeseydi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda ölen 1 kişi ile birlikte 25'e yükseldi.



İlçede yaşayan Cemal Akın, sel felaketinde oğlu 3 çocuk babası Harun Akın'ı kaybettiğini söyledi. Fırın işleten oğlunun sel sırasında eşyalarını kurtarmak için dükkana girdiğini ve bir anda iş yerinin su altında kalmasıyla hayatını kaybettiğini belirten Cemal Akın, 'Oğlumu kaybettim. Bütün mal gitseydi de oğlum gitmeseydi. Bir anda oldu her şey. Çay bir anda geldi buraya; bir anda taştı. Köyümüzden çayı görüyordum; ama bunun böyle olduğunu bilmiyordum' diye konuştu.

