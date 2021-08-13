Gündem Kastamonu ve Sinoptaki sel felaketinde can kaybı 38e yükseldi
KASTAMONU

Kastamonu ve Sinop’taki sel felaketinde can kaybı 38'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketindeki son durumu paylaştı. Bakan Koca, "Sinop’ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Kastamonu ve Sinop’taki sel felaketinde can kaybı 38e yükseldi
Kastamonu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Sinop ile ilgili verileri paylaşan Bakan Koca, “Sinop’ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında” diye konuştu.

Kastamonu’daki son duruma da değinen Koca, “Kastamonu’da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında” bilgilerini verdi.

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda ölen 1 kişi ile birlikte 25'e yükseldi.

İlçede yaşayan Cemal Akın, sel felaketinde oğlu 3 çocuk babası Harun Akın'ı kaybettiğini söyledi. Fırın işleten oğlunun sel sırasında eşyalarını kurtarmak için dükkana girdiğini ve bir anda iş yerinin su altında kalmasıyla hayatını kaybettiğini belirten Cemal Akın, 'Oğlumu kaybettim. Bütün mal gitseydi de oğlum gitmeseydi. Bir anda oldu her şey. Çay bir anda geldi buraya; bir anda taştı. Köyümüzden çayı görüyordum; ama bunun böyle olduğunu bilmiyordum' diye konuştu.

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