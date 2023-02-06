Katar, BAE ve Kuveyt'ten Türkiye ile Suriye'deki depremzedelere destek

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için yardım ve destek açıklamaları yaptı.





Katar Kızılay'ı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için acil yardım kampanyası başlattığını duyurdu.





Kurumun yardım elini uzatmak için Türkiye'deki temsilciliğiyle koordineli şekilde çalıştığı kaydedilen açıklamada, hayırseverlere, "Türkiye'deki depremin etkilerini hafifletme, arama-kurtarma çalışmalarına katkıda bulunma, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım edilmesi kapsamında Katar Kızılayının çalışmalarını destekleme" çağrısı yapıldı.





BAE destek için sahra hastanesi kuruyor

BAE resmi ajansı WAM'dan yapılan açıklamada da BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatları doğrultusunda depremzedelere destek için bir sahra hastanesi kurulacağı kaydedildi.





Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere kurtarma ekipleri ve acil yardım malzemesi gönderildiği aktarılan açıklamada, destek faaliyetlerinin bu ülkelerle ilişkiler ve BAE'nin afetzedelere destek olma rolü çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.





Kuveyt'teki şampiyonanın final kutlaması iptal edildi

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre ise Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, büyük yıkıma yol açan depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'yle dayanışma için ülkede kendisi adına düzenlenen şampiyonanın final kutlamalarını iptal etti.





Kuveyt Uluslararası Hayır Kurumu Genel Müdürü Bedr es-Samid de Türkiye'nin güney kesimi ve Suriye'nin kuzeyindeki depremzedeler için acil yardım kampanyası başlattığını duyurdu.





Uluslararası Hayır Kurumu olarak depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren Türkiye'deki yetkililerle iletişime geçerek acil temel ihtiyaçlara yönelik bilgi almaya çalıştıklarını aktaran Samid, depremin vurduğu bölgelerde ağır kış koşulları sebebiyle insani durumun aciliyetine dikkati çekti.







