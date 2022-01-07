Katar’da “Satılık Trabzon şehri” yalanı

Twitter ve Facebook‘ta yayılan bir görselde, Katar’da otoyol kenarında bulunan bir bilboard’ta “Satılık Trabzon şehri” yazdığı söylendi. Katar’da Trabzon ile ilgili böyle bir reklamın olması ve içeriğinde de “Trabzon” şehrinin satıldığına dair bir ifade görünmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında tepkiye yol açtı.

Görselin açıklamasında bulunan ifadeyi: “Satılık”, “Trabzon” ve “Şehir” anahtar kelimeleri ile aradığımızda, 2017 ve daha sonra 2019’da da gündeme geldiğini tespit ettik. İş bu görselin ilk yayıldığı tarih, Ağustos 2015‘e dayanıyor.





Trabzon Cevahir Outlet AVM’nin yakınındaki otoyolda görülen bu afişte Trabzon’un satıldığında dair bir ibare yok. Afişte “4 Sale, book your apartment now“, yani “Satılık, şimdi kendi dairenizi alın, Trabzon şehri” yazmakta.

İddia görselinde, afişin yalnızca bir kısmı görüldüğü için “Satılık Trabzon” gibi yanlış bir algı oluştu.