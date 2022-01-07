Gündem Katarda Satılık Trabzon şehri yalanı
GÜNÜN YALANI

Katar’da “Satılık Trabzon şehri” yalanı

Sosyal medyada Katar’da otoyol kenarında bulunan bir bilboard’ta “Satılık Trabzon şehri” yazdığı söylendi. Katar’da Trabzon ile ilgili böyle bir reklamın olması ve içeriğinde de “Trabzon” şehrinin satıldığına dair bir ifade görünmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında tepkiye yol açtı. Ancak fotoğraf Katar’da değil Trabzon Yomra yolu kenarında 2015’te çekilmiş.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Katar’da “Satılık Trabzon şehri” yalanı
Trabzon'da bulunan afiş

Twitter ve Facebook‘ta yayılan bir görselde, Katar’da otoyol kenarında bulunan bir bilboard’ta “Satılık Trabzon şehri” yazdığı söylendi. Katar’da Trabzon ile ilgili böyle bir reklamın olması ve içeriğinde de “Trabzon” şehrinin satıldığına dair bir ifade görünmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında tepkiye yol açtı.

  • Görselin açıklamasında bulunan ifadeyi: “Satılık”, “Trabzon” ve “Şehir” anahtar kelimeleri ile aradığımızda, 2017 ve daha sonra 2019’da da gündeme geldiğini tespit ettik. İş bu görselin ilk yayıldığı tarih, Ağustos 2015‘e dayanıyor.


Trabzon Cevahir Outlet AVM’nin yakınındaki otoyolda görülen bu afişte Trabzon’un satıldığında dair bir ibare yok. Afişte “4 Sale, book your apartment now“, yani “Satılık, şimdi kendi dairenizi alın, Trabzon şehri” yazmakta.

İddia görselinde, afişin yalnızca bir kısmı görüldüğü için “Satılık Trabzon” gibi yanlış bir algı oluştu.

Satışa sunuldu

Satışa sunuldu

​Toyota'nın ekonomik yeni modeli beğeni topladı.
Kaçkarlı Viking

'Kaçkarlı Viking'

​Baltası ile buzları kırıyor, donmuş gölde yüzüyor.
Misliyle karşılık verildi

Misliyle karşılık verildi

​Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev bugün halka hitap edecek.

​CHP ve Türk Tabipleri Birliği, şimdi de Turkovac'ı hedefe koydu.

​Asgari ücret ve memur maaşları arttı, sosyal yardımlar da yükseldi.

Kocaeli'de faciadan dönüldü

Kocaeli'de faciadan dönüldü

​Dört kişilik aile araçtaki yangını fark edip canlarını kurtardı.
Kapıları koçbaşı ile kırarak girdiler

Kapıları koçbaşı ile kırarak girdiler

Adana'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonu.

​70 binleri bulan vakalar, esnafı yeniden kapanma endişesine sevk etti.

​Av tüfeğiyle 69 yaşındaki karısını öldürüp oğlunu eve çağırdı.

​Vaka artışı yüzde 100'ü geçti.

​Devletin iktisadi teşebbüslerine vatandaşı ortak etme planına %67 oranında destek çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.