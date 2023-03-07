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Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde afet müdahale ve yardım çalışmalarında bulunan Katarlı ekipler, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden ülkelerine dönmeye başladı. Doktor ve askerlerden oluşan 65 kişi ile 4 helikopterin yüklü olduğu C-17 tipi iki uçaktaki 12 kişilik mürettebat, Katar'a hareket etti.

17:57 . 7/03/2023 Salı
AA
Törenin ardından doktor ve askerlerden oluşan 65 kişi ile 4 helikopterin yüklü olduğu C-17 tipi iki uçaktaki 12 kişilik mürettebat, Katar'a hareket etti.

Törenin ardından doktor ve askerlerden oluşan 65 kişi ile 4 helikopterin yüklü olduğu C-17 tipi iki uçaktaki 12 kişilik mürettebat, Katar'a hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde afet müdahale ve yardım çalışmalarında bulunan Katarlı ekipler, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden ülkelerine dönmeye başladı.

Katar Silahlı Kuvvetleri, Hazreti Muhammed'in "Müslümanlar, bir binanın tuğlaları gibidir." hadisinden yola çıkarak 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlattığı "Binanın Tuğlaları Operasyonu" adlı yardım faaliyetlerini tamamladı.

Askeri hava araçlarıyla Katar ve başka ülkelerin yardımlarını Türkiye'ye ulaştıran, yurt içinde sevkiyatını sağlayan, "asrın felaketi"nin yaşandığı illerde barınma, sağlık, gıda, giyecek gibi konularda yardımlarda bulunan ekiplerin ilk grubu, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'ndan törenle uğurlandı.İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mehmet Serkan Dan, depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Helikopter Koordinasyon Merkezinde görevlendirilen Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Katar Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'deki görev komutanı Yarbay Hamad Al Hajri ve komutasındaki ekiplere yardımları için teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törenin ardından doktor ve askerlerden oluşan 65 kişi ile 4 helikopterin yüklü olduğu C-17 tipi iki uçaktaki 12 kişilik mürettebat, Katar'a hareket etti.

Adana'daki üste kurulan "hava yardım koridoru" aracılığıyla Türkiye'ye destek sağlayan Katar Silahlı Kuvvetlerinin, Hatay'da kurdukları sahra hastanesini Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına devrettiği, İncirlik Üssü'nde kalan diğer grubun ise yarın Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.


#Kahramanmaraş
#İncirlik Hava Üssü
#Deprem
24 dakika önce
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Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda ediyor
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