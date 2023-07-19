Katarla stratejik iş birliği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’daki temaslarını tamamlamasının ardından Körfez turunun ikinci durağı Katar’a gitti. Erdoğan’ı, Hamad Uluslararası Havalimanı’nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. Havalimanından Lusail Sarayı’na geçen Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından makam aracından inerken karşılandı.

ASKERİ TÖRENLE KARŞILADI

Askeri tören iki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Başbaşa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Heyetler arası görüşme başlangıcında Erdoğan ve Al Sani nezaretinde Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü olması münasebetiyle ortak bildiri imzalandı. Anlaşmayı, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar adına ise mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani imzaladı. Temaslarını Al Sani tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeği ile tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

İlişkilerimiz tarihi köklere dayanıyor

qKatar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 50. yıldönümü münasebetiyle imzalanan ortak bildiride, iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesinde olduğuna vurgu yapıldı. Mevcut işbirliğinin, Erdoğan ve Al Sani’nin liderliklerinde her geçen gün güçlenmeye devam ettiğine vurgu yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

TARİHİ KÖKLERİ VAR

“Türkiye-Katar ilişkileri, tarihlerinin birçok önemli dönemecinde birbirlerine tereddütsüz destek sağlamaları ve iki ülkenin çeşitli alanlarda karşılıklı desteğini sürdürmesi nedeniyle köklü tarihi bağları yansıtmaktadır. Türkiye ile Katar arasındaki mevcut stratejik ortaklık bütün düzeylerde verimli olup, çoğu bölgesel ve uluslararası konularda iki ülke benzer yaklaşım sergilemektedir.”

STRATEJİK KOMİTE 100 BELGE İMZALADI

İki ülke arasında kurulan Yüksek Stratejik Komite mekanizmasının 2015’ten bu yana her yıl toplantılar yaptığına değinilen bildiride komite aracılığıyla iki ülke arasında çeşitli sektörlerde ve alanlarda yaklaşık 100 belge imzalandığı dile getirildi. Bildiride, “İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanlardaki işbirliği, istikrarlı bir büyümeye tanık oldu. İki kardeş ülke ve halkımızın çıkarlarına hizmet edecek ekonomik ve ticari ilişkileri ilerletmeyi içtenlikle arzuluyoruz. Siyasi, diplomatik, ekonomik ve ticari alanlardaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ve sürekliliğini sağlamak ortak çabalarımızı sürdürme kararlılığındayız” ifadelerine yer verildi.

S.Arabistan’la 5 anlaşma

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar:

1- Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

2- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

3- Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı.

4- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı.

5- Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi.

İş birliğimiz taçlandı

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Türkiye ile savunma alanında iş birliğini taçlandıran yürütme planını imzalamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bin Selman, anlaşma hakkında açıklama yaptı. Suudi Arabistan Savunma Bakanı, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile iki dost ülke arasında savunma ve askeri alandaki iş birliğini taçlandıran uygulama planını imzalamaktan memnuniyet duyuyorum.”

İHA ALACAK

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın Baykar’dan insansız hava aracı satın alacağını duyuran Bin Selman, Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında silahlı kuvvetlerin hazırlık durumunu yükseltmek, ülkenin savunma ve üretim kapasitesini geliştirmek amacıyla insansız hava araçları satın alınmasına yönelik sözleşme imzalandığını ifade etti.

Prens ve Emir’e Togg sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye, Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg’u hediye etti. Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı’nın avlusunda bir süre Pamukkale beyazı renkteki Togg’u inceledi. Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman’ın kullandığı Togg ile geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Veliaht Prensi Selman’ın, hediye edilen Türkiye’nin yerli otomobili Togg’u beğendiğini söyledi. Erdoğan Katar’da da Al Sani’ye “Gemlik mavisi” renkteki Togg’u hediye etti. İki lider Lusail Sarayı’nın avlusunda bir süre Togg’u inceledi. Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani’nin kullandığı Togg ile geçti.

Orta Doğu’da istikrarın temel direği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaret, başta Suudi Arabistan haber ajansı SPA olmak üzere pek çok gazetede yer aldı. SPA’nın haberinde, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 1929’da imzalanan “Muhadenet Muahedesi”ne (Dostluk Anlaşması) dayanan tarihi ve güçlü ilişkiler olduğu hatırlatıldı. İki ülkenin sahip olduğu coğrafi konum sayesinde ilişkilerin gelişip büyüdüğü ifade edilen haberde, iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinin, ilişkilerin gücünü ortaya koyduğu vurgulandı.

BARIŞ VE GÜVENLİĞİ KORUYORLAR

Ukaz gazetesi haberinde, iki ülkenin bölgede oynadığı önemli role atıfta bulunarak, iki liderin, ikili ilişkileri kardeşlik temelinde ve bölge halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirmeye kararlı olduğu ifade edildi. “Sabq” gazetesi, internet sayfasında “Türkiye ve Suudi Arabistan bölgesel ve uluslararası ağırlığa sahip. İki devlet de Orta Doğu’da güvenlik ve istikrarın temel direği” ifadesine yer verdi. Gazete, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın, oynadıkları dengeli ve etkin rolle uluslararası barış ve güvenliği koruduklarına ve dünyanın en büyük ekonomilerinin dahil olduğu G20’ye üye olduklarına dikkati çekti. Sabq, Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ziyaretin, ikili ilişkileri daha ileriye taşıyacağına vurgu yaptı.







