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Katil HDP'li vekilin kardeşi

Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’yi şehit eden PKK’lı terörist Mazlum Dağ, HDP’li milletvekili Dersim Dağ’ın abisi çıktı. Suikast terör örgütü PKK’nın Irak’taki en büyük kamplarından Mahmur’da planlandı. Defalarca Mahmur’a gittiği tespit edilen Mazlum Dağ, saldırı talimatını buradaki elebaşlarından aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mazlum Dağ ve Dersim Dağ
Mazlum Dağ ve Dersim Dağ

Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının ucu PKK ve terör örgütünün Kuzey Irak'taki en büyük kamplarından biri olan Mahmur'a dayandı. Suikastın Mahmur'da planlandığı ortaya çıktı. Köse'yi şehit eden Diyarbakır doğumlu terörist Mazlum Dağ'ın bağlantıları da çözüldü. HDP Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan Mazlum Dağ (27), yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erbil'de bir kafede çalışıyor gibi gözüküyordu ama örgütün sözde istihbarat biriminde görevliydi. Saldırıdan kısa süre önce defalarca Mahmur'a giden Dağ'ın, talimatı kampa gelen Kandil elebaşlarından aldığı, saldırının da burada planlandığı tespit edildi.

Osman Köse

SİLAHLAR DA ORADAN

Saldırının gerçekleştiği gün Mahmur'dan Erbil'e kalabalık bir terörist grubu geldi. Sabah saat 9 civarında şehre giren teröristler, saldırıda kullanılan silahları da Mahmur'dan getirdi. Kamp, saldırının ardından Erbil güvenlik güçlerince basıldı. Burada çok sayıda isim sorgudan geçirildi ancak gözaltı ya da tutuklama olup olmadığı bilinmiyor. BM gözetimindeki Mahmur Kampı, terör örgütünün İran, Irak ve Suriye'deki uzantılarının iletişim noktası olarak biliniyor.

Mazlum Dağ

2 KATİL GÖZALTINDA MI?

Erbil'de de terör örgütü PKK ile bağlantılı çok sayıda adrese baskınlar yapıldı. 20'ya yakın kişi gözaltına alındı. PKK'ya yakın haber kaynakları Türk güvenlik güçlerinin de baskınlara katıldığını iddia etti. Yeni Şafak'a bilgi veren yerel kaynaklar, gözaltına alınanlar arasında saldırıya katılan diğer 2 teröristin de olduğunu iddia etti ancak resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi olayları araştırmak amacıyla komisyon kurulduğunu duyurdu.

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KARDEŞLERİ DE DAĞDA

Dersim Dağ

Terörist Mazlum Dağ'ın Türkiye'deki bağlantıları da araştırılıyor. Diyarbakır doğumlu terörist Dağ'ın 13 kardeşi var. Bunlardan biri HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ. Terörist Mazlum Dağ'ın diğer iki kardeşi İbrahim Dağ ve Lütfi Dağ da hâlâ PKK saflarında. 'Numan' kod adlı Lütfi Dağ terör örgütünün sözde istihbarat birimi NLP'de elebaşı. 'İsyan' kod adlı İbrahim Dağ ise örgütün sözde 'özel kuvvet' yapılanması içinde faaliyet gösteriyor. Terörist Mazlum Dağ'ın Şubat 2015'te Habur Sınır Kapısı'ndan çıkarak terör örgütüne katıldığı tespit edildi.

HDP BİLİNDİĞİ GİBİ

Öte yandan HDP yine yazılı bir açıklamayla terör örgütü PKK'nın adını anmadan olayı kınadı. Açıklamada tetikçi teröristin kardeşi olan HDP Milletvekili Dersim Dağ'a sahip çıkıldı: "Sözkonusu saldırı gerekçe gösterilerek, kardeşinin adı üzerinden bir milletvekilimizin hedef haline getirilmesi ağır bir provokasyondur. Bir kez daha vurgulayalım ki, partimiz herhangi bir şiddet olayıyla ilişkilendirilemez."

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