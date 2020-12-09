Katil ikizler: Oğlu öldü, baba ölü taklidi yaparak kurtuldu

İzmir Narlıdere'de iddiaya göre, birkaç ay önce Süleyman Fırat Can (28) isimli kişi, Serkan B. isimli şahıs aracılığıyla kır düğün salonunu kiralamak için işletme sahipleri ikiz kardeşler Harun-Hakan İ. ile görüşerek anlaştı. İddialara göre, daha sonra düğün salonunda yaşanan olaylar ve salonun kurşunlanması üzerine Süleyman Fırat Can, kiralamaktan vazgeçerek verdiği 30 bin TL parayı şahıslardan geri istedi. Harun-Hakan İ. kardeşler, masrafları gerekçe göstererek paranın bir kısmını ödeyebileceklerini söyleyerek Süleyman Fırat Can’ı kovdu.

Dehşet saçtılar: Baba ölü taklidi yaptı

Daha sonra Süleyman Fırat Can ve babası Muzaffer Can, konuyu çözmek için buluşmak istedi; ancak Harun-Hakan İ. kardeşler ve arkadaşları silahlarıyla birlikte geldi. Oğlu Süleyman Fırat Can ve babası Muzaffer Can’a ateş eden şahıslar, dehşet saçtı. Olay yerinde Süleyman Fırat Can hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtulan baba Muzaffer Can ise ölü taklidi yaparak kurtuldu. Olay sonrasında ise Harun-Hakan İ. kardeşler ve Emre D. polisler tarafından yakalandı. 3 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Süleyman Fırat Can, hayatını kaybetti.

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“Katillerin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum”

Olayda oğlunu kaybeden ve eşi yaralı bir şekilde kurtulan anne Dilek Can, yaşananları anlattı. Oğlunu konuşmak için çağırdıklarını; ancak şahısların silahlarla buluşma yerine geldiğini anlatan acılı anne, şahısların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Anne ve baba Can, oğullarını öldüren ikizlerin en ağrı şekilde cezalandırılmasını istiyor.

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