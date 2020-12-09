Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Katil ikizler Oğlu öldü, baba ölü taklidi yaparak kurtuldu
İZMİR

Katil ikizler: Oğlu öldü, baba yaralı taklidi yaparak kurtuldu

Katil ikizler: Oğlu öldü, baba ölü taklidi yaparak kurtuldu

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki ikiz kardeşler, iddialara göre borçlu olduğu Süleyman Fırat Can ve babasını silahla vurdu. Saldırıda Süleyman Fırat Can yaşamını yitirirken, baba Muzaffer Can ölü taklidi yaparak hayatta kaldı.

Haber Merkezi İHA
Harun-Hakan İ.
Harun-Hakan İ.

İzmir Narlıdere'de iddiaya göre, birkaç ay önce Süleyman Fırat Can (28) isimli kişi, Serkan B. isimli şahıs aracılığıyla kır düğün salonunu kiralamak için işletme sahipleri ikiz kardeşler Harun-Hakan İ. ile görüşerek anlaştı. İddialara göre, daha sonra düğün salonunda yaşanan olaylar ve salonun kurşunlanması üzerine Süleyman Fırat Can, kiralamaktan vazgeçerek verdiği 30 bin TL parayı şahıslardan geri istedi. Harun-Hakan İ. kardeşler, masrafları gerekçe göstererek paranın bir kısmını ödeyebileceklerini söyleyerek Süleyman Fırat Can’ı kovdu.

Dehşet saçtılar: Baba ölü taklidi yaptı
Daha sonra Süleyman Fırat Can ve babası Muzaffer Can, konuyu çözmek için buluşmak istedi; ancak Harun-Hakan İ. kardeşler ve arkadaşları silahlarıyla birlikte geldi. Oğlu Süleyman Fırat Can ve babası Muzaffer Can’a ateş eden şahıslar, dehşet saçtı. Olay yerinde Süleyman Fırat Can hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtulan baba Muzaffer Can ise ölü taklidi yaparak kurtuldu. Olay sonrasında ise Harun-Hakan İ. kardeşler ve Emre D. polisler tarafından yakalandı. 3 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Süleyman Fırat Can, hayatını kaybetti.

Hem sinsi hem hırsız: Gözüne kestirdiği jipi çalmak için 1 ay plan yaptı
GÜNDEM
Hem sinsi hem hırsız: Gözüne kestirdiği jipi çalmak için 1 ay plan yaptı


“Katillerin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum”

Olayda oğlunu kaybeden ve eşi yaralı bir şekilde kurtulan anne Dilek Can, yaşananları anlattı. Oğlunu konuşmak için çağırdıklarını; ancak şahısların silahlarla buluşma yerine geldiğini anlatan acılı anne, şahısların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Anne ve baba Can, oğullarını öldüren ikizlerin en ağrı şekilde cezalandırılmasını istiyor.

Konya'da tır ile askeri personeli taşıyan servis midibüsü çarpıştı: 10 yaralı
GÜNDEM
Konya'da tır ile askeri personeli taşıyan servis midibüsü çarpıştı: 10 yaralı

DEAŞ Kerkük'teki petrol kuyularına saldırdı
DÜNYA
DEAŞ Kerkük'teki petrol kuyularına saldırdı
Abone Ol Google News
Beğenmezsek ödeme yok

Beğenmezsek ödeme yok

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş Çin aşısı açıklaması.
Özür diledi

Özür diledi

Yirmiden fazla kadın, yazar Toptaş'ı tacizle suçlamıştı.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: PKK, Sincardan çekilmedi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü ziyareti öncesi Esenboğa'da açıklama yaptı.

Aşılar evde de uygulanabilir

Aşılar evde de uygulanabilir

​Bilim Kurulu üyesi aşıyla ilgili merak edilenleri cevapladı.
2023'te hangardan çıkacak

2023'te hangardan çıkacak

​Milli Muharip Uçak için 6 yıllık kritik koşu başlıyor.
İkinci dozdan<br>10 gün sonra başlıyor

İkinci dozdan
10 gün sonra başlıyor

​Koronavirüs aşısı ile ilgili çok önemli açıklama.

HES görüntüsü yeşile döndü

HES görüntüsü yeşile döndü

​21 günlük karantina sonuç verdi.
Parası yetmeyince<br>taksiyi çalıp eve gitti

Parası yetmeyince
taksiyi çalıp eve gitti

"Taksiciler beni götürmediği için ben de kendimi götürdüm."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.