Katil İsrail'in hastane baskınından korkunç detaylar ortaya çıktı: Kıyafetlerini çıkararak bilinmeyen bir yere götürdüler

Terör devleti İsrail, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarının dozunu her geçen gün biraz daha artırıyor. Hamas bahanesi ile Şifa Hastanesi'ne baskın düzenleyen İsrail ordusunun onlarca sağlık personeli ile yerinden edilmiş kişiyi alıkoyarak sorguya aldığı bildirildi.





İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi.





Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakkut, "İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında hastane içinden tek kurşun bile atılmadı. İşgal ordusu, askerlerinin Şifa Hastanesi'ne girmesinin kendisi için bir zafer olacağına inanıyordu ancak direnişin varlığına dair herhangi bir kanıt bulamadı." açıklaması yaptı.





Filistin yönetimi, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu belirterek, binlerce kişiyi korumak için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.





Hamas da İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında "katliam" yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personelinin, yaralıların ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tuttu.





Şifa Hastanesi ve çevresinin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki diğer tüm hastaneler günlerdir İsrail ordusu tarafından sürekli bombardımana maruz kalıyor.





İsrail'in bölgede yerleşim alanlarına yönelik saldırıları da sürüyor.





İsrail ordusunun sabah saatlerinde Cibaliye Mülteci Kampı çevresinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, saldırı sonucu yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.





İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesinin çok yakınına peş peşe saldırı düzenledi. Yerleşim yerlerine yapılan saldırılarda yıkılan evlerin enkazında halk kendi imkanlarıyla arama kurtarma çalışması yapıyor.





İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah ve Nusayrat bölgesinde sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.





Şifa Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarının açıklamasına göre, İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin ameliyathane, böbrek, dahiliye, hasta kabul ve doğumhane binalarına baskın düzenledi, bodrum katlarında ise patlama gerçekleştirdi.





İsrail askerlerinin, baskın düzenlediği binalarda arama yapmak üzere kapalı kapıları patlayıcı ile patlattığı bildirildi.





İsrail askerlerinin hastanede onlarca sağlık personelini ve yerinden edilmiş kişiyi alıkoyarak sorguya aldığı, ayrıca bazı kişileri ellerini ve gözlerini bağlayarak ve kıyafetlerini çıkararak bilinmeyen bir yere götürdüğü aktarıldı.





Hastane binasına ve çatısına da keskin nişancıların yerleştirildiği kaydedildi.







