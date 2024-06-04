Katil sürücüye tahliye itirazı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Şubat 2024’te alkollü olarak geçtiği direksiyon başında birçok kural ihlali yaparak kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp ölümlerine sebep olan Mehmet Can Dandin’in önceki gün serbest bırakılmasına itiraz etti. İtiraz sonrası geçtiğimiz ay çökertilen 'Pekmez Kardeşler' suç örgütünün üyesi olduğu, işkence ve tetikçilik yaptığı ortaya çıkan Dandin'in tekrar gözaltına alındığı bildirildi.

Ekin Sert

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

I. TBMM Caddesi üzerinde meydana gelen kaza sonrası araç kullanırken silahla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıkan ve suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen sürücü Dandin'in tahliyesi, kamuoyunda infial uyandırmış kazada yaşamını yitiren Sert ve Can'ın yakınları tepki göstermişti.

BU SEFER KAÇAMADI

Ankara Etimesgut ilçesinde 26 Şubat'ta, alkollü kullandığı otomobille hız sınırını aşıp, kaldırımda yürüyen 2 kişinin ölümüne neden olan ve ardından kaçan Dandin, tutukluğunun üçüncü ayında tahliye edilmişti. Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Umut Can (24) ile ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu matematik öğretmeni Ekin Sert'in (31) ölümlerine yol açan Dandin’in (25) suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi. Yanında bulunan 3 kişiyle olay yerinden kaçan Dandin, Kırıkkale'de yakalanarak tutuklanmıştı.











