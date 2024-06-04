|
Gündem

Katil sürücüye tahliye itirazı

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:24 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Mehmet Can Dandin
Mehmet Can Dandin

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Şubat 2024’te alkollü olarak geçtiği direksiyon başında birçok kural ihlali yaparak kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp ölümlerine sebep olan Mehmet Can Dandin’in önceki gün serbest bırakılmasına itiraz etti. İtiraz sonrası geçtiğimiz ay çökertilen 'Pekmez Kardeşler' suç örgütünün üyesi olduğu, işkence ve tetikçilik yaptığı ortaya çıkan Dandin'in tekrar gözaltına alındığı bildirildi.

Ekin Sert

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

I. TBMM Caddesi üzerinde meydana gelen kaza sonrası araç kullanırken silahla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıkan ve suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen sürücü Dandin'in tahliyesi, kamuoyunda infial uyandırmış kazada yaşamını yitiren Sert ve Can'ın yakınları tepki göstermişti.

BU SEFER KAÇAMADI

Ankara Etimesgut ilçesinde 26 Şubat'ta, alkollü kullandığı otomobille hız sınırını aşıp, kaldırımda yürüyen 2 kişinin ölümüne neden olan ve ardından kaçan Dandin, tutukluğunun üçüncü ayında tahliye edilmişti. Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Umut Can (24) ile ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu matematik öğretmeni Ekin Sert'in (31) ölümlerine yol açan Dandin’in (25) suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi. Yanında bulunan 3 kişiyle olay yerinden kaçan Dandin, Kırıkkale'de yakalanarak tutuklanmıştı.




#Cinayet
#Katil
#Tahliye
#Mahkeme
9 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar neler, yaş kaç olmalı?