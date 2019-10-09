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POLİTİKA

Katillerin cezasını onayın

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi. Davada son sözü, Yargıtay 16. Ceza Dairesi söyleyecek. 13 sanık hakkındaki müebbet hapis kararları Ankara 21. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucu hukuka uygun bulunmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Halisdemir
Ömer Halisdemir

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki ÖKK’yi ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanmıştı.

13 SANIĞA MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca’nın “Ömer Halisdemir’i öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Mahkeme, sanıklara, ayrıca “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermiş, 13 sanığın cezasını müebbet hapse çevirmişti.

YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ KARAR VERECEK

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu. Karara itiraz edilmesi üzerine ise dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Başsavcılığın yaptığı incelemeler sonucu hazırlanan tebliğnamede de verilen mahkumiyet kararlarının hukuka uygun olduğu vurgulandı. Tebliğname, temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Firari hakime kırmızı bülten

  • Yargıtaydaki Ergenekon kumpası davasında, firari eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski savcı Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi. Bu arada Ankara’daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2013’teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 29 kişiden 14’ü gözaltına alındı.
  • 29 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
  • Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2013’te yapılan idari yargı sınavları sorularının, önceden FETÖ/PDY mensuplarınca organize şekilde alınarak sınava hazırlık amacıyla oluşturulan hakim-savcı çalışma evlerindeki diğer örgüt üyelerine verildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamındaki illerde 14 zanlı gözaltına alındı. 15 şüpheli ise aranıyor.

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