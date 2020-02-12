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POLİTİKA

Katillerine idam

Irak’ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Türk diplomat Osman Köse’nin katillerinden ikisi için idam kararı verildi. Köse’nin şehit edilmesinin planlayıcıları nefes kesen bir operasyonla vurulmuş, suikastı gerçekleştirenler de Erbil’de yakalanmışlardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Köse
Osman Köse

Irak’ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi, Türk diplomat Osman Köse’yi şehit edenlerden 2’si için idam kararı verdi. Erbil merkezli Rudaw’ın internet sitesinde yer alan habere göre, şehit Köse ve iki Irak vatandaşının öldürülmesi davası görüldü. Konuyla ilgili Rudaw’a açıklamada bulunan Avukat Birzo Said, “Erbil 2. Ceza Mahkemesi, Türk diplomatın öldürüldüğü olaya ilişkin 6 kişiye ceza verdi. 2 kişi idam,1 kişi 1 yıl hapis, kalan 3 kişi 2’şer yıl hapis cezası aldı” ifadelerini kullandı. Köse, 17 Temmuz 2019’da Irak’ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu.

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