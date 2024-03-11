Katillerle mücadelemiz sürecek

İsrail’in katil Başbakanı Netanyahu’nun sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceklerini belirten Çelik, “Masum insanların hayatını topluca hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmünde” dedi.

VİCDANLAR LANETLEDİ

Küresel vicdanın, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehdidi lanetlediğinin altını çizen Çelik, "Türkiye, Orta Doğu'da adil ve kalıcı barıştan yanadır, iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla 'soykırım' suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir” değerlendirmesi yaptı.

Ülkesini felakete sürükledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Netanyahu'nun suçlarını örtbas etmek için Türkiye'ye saldırdığını belirtti. Netanyahu ve hükümetinin yürüttüğü etnik temizlik nedeniyle Filistinlilere acı çektirmeye devam ettiğini söyleyen Altun, “Tüm gücümüzle bu politikalara karşı çıkmaya devam edeceğiz. Onun yalanları, aldatmaları, asılsız ithamları ve gündemi değiştirme çabaları sonuçsuz kalacaktır” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, “Masum sivillere karşı işlediği katliamları gizleyebilecek hiçbir yalan, dezenformasyon ve aldatma yok. Zaten tarih onu hem bölgemizi hem de kendi ülkesini felakete sürükleyen bir lider olarak yazdı" açıklamasını yaptı.







