Katliama derhal set çekin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve İttifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz" dedi. Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatı olduğunu vurguladı.

DÜNYA KATLİAMLARA SET ÇEKMEK ZORUNDA

Cumhur İttifakı ne kadar güçlü olursa, Türkiye’nin de o derece güvende olacağını kaydeden Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerde kestiğimiz kurbanların Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor. Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır. Türkiye olarak kalıcı barışın tesisi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan davaya müdahil olmayı kararlaştırdık.

TÜM İMKANLARIMIZ SEFERBER DURUMDA

Bu ülke ile olan dış ticaret işlemlerimizi tamamen durdurduk. İnsani yardımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Gazze'ye en fazla yardım malzemesi ulaştıran ülkeyiz. İslam dünyasının yekvücut olarak hareket etmesi için yoğun çaba içerisindeyiz. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının daha da artması için çalışıyoruz. Büyük bir devlet ve milletin mensupları olarak bundan sonra da dimdik durmaya mazlumun eli, dili, sesi olmaya devam edeceğiz.

AYRIŞTIRMANIN TARAFINDA OLMADIK

Bayram dayanışmadır. Bayram kimsesizlerin kimsesi olmak, yetimin elinden tutmaktır. Bayram muhabbetimizi güçlendirmektir. Bu mübarek günde 85 milyonun dayanışmayı yüceltmesini, insanlarımız arasında dostluğun, kardeşliğin çok sağlam bir şekilde tesis edilmesini gönülden arzu ediyoruz. Şunu çok net ifade etmek isterim, biz gerilim, kavga peşinde hiçbir zaman olmadık, bugün de değiliz. Biz kırmanın, dökmenin ayrıştırmanın tarafında olmadık. Bizim yolumuz millete hizmet yoludur. Bütün Türkiye'yi kardeş olarak görüyor ve her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Önümüzdeki seçimsiz 4 yılı büyük hizmetlerle her alandaki dev projelerle ve reformalarla dolu dolu geçirerek, tek bir günün bile heba olmasına fırsat vermeyeceğiz.

Hedef 200 bin konut

Ekonomi programının olumlu ilerlediğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Üretim, ihracat, istihdam alanlarında çok iyi bir yerdeyiz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda daha motive edici haberler almaya başlayacağız. Savunma sanayii sektöründe çığır açıcı hamlelerimiz artarak devam ediyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi peyderpey yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin konutun inşasını bitirmek.”

Provokatif dili bırakın

Erdoğan, son günlerde CHP’den yapılan açıklamaları da eleştirdi: “Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle sarılmışken, dünya büyük bir belirsizlikten geçerken, lüzumsuz tartışmalarla harcayacak tek bir anımız dahi bulunmuyor. Türkiye'nin geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Muhalefet cenahında yıkıcı, provokatif bir dil yerine artık farklı üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir.”

Savunma sanayiinde çığır açtık

Üretim, ihracat ve istihdam alanlarında çok iyi bir yerde bulunduğumuzu belirten Erdoğan “Terörle mücadeledeki kazanımlarına her gün bir yenisini ekliyoruz. Savunma sanayiinde çığır açan hamlelerimiz devam ediyor. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

İslam alemine huzur ve refah gelsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, bayramın Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle buruk geçtiğini belirterek, bayramın İslam alemine huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın ve bütün Malezya halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kuraklıkla mücadele sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."







