Katliama karşı diplomasi çabası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki katliamlarının son bulması için diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan bu kapsamda dün Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malezya Başbakanı İbrahim’i kabulü, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmede, İsrail’in katliamlarının son bulması için atılacak adımlar da ele alındı.