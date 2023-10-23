Katliama karşı diplomasi çabası

Barış ve çözüm diplomasisi sürüyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki katliamlarının son bulması için diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan bu kapsamda dün Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malezya Başbakanı İbrahim’i kabulü, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmede, İsrail’in katliamlarının son bulması için atılacak adımlar da ele alındı.
Enver İbrahim, Filistin’i savunduğu için Batı ülkelerinden tepki beklediğini belirterek “Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü duruma uluslararası alanda dikkat çekmeye devam edeceğini” vurguladı.
BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ
Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail’i Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet edip etmeyeceklerine ilişkin Enver, “Yalnız kalmak istemiyoruz. Bu konudaki tavrımızı zaten belirtmiştik. Filistinliler için tüm ülkelerin bir araya gelip çözüm üretmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. İsrail’in saldırılarını durdurması için “baskıya ihtiyaç olduğunu” ifade eden Enver, bu durum kontrol altına alınmadığı müddetçe bölgesel güvenliğin üzerinde ciddi etkisi olacağını dile getirdi.