​Kavala Soros’çu Demirtaş teröristtir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın terörist olduğunu söyleyerek “Teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik ülkelerde demir parmaklıkların arkasıdır” dedi. TBMM MHP Grubu’nda konuşan Bahçeli, gündemi değerlendirdi. Bahçeli, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu utanmadan, sıkılmadan sormuş, “Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste?” Her soru kendi içinde bir cevap barındırır, ama akıl dağılması yaşayan bu şahıs için bunun bir önemi yoktur. Osman Kavala ‘Soros’çudur, Selahattin Demirtaş teröristtir, teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik ülkelerde demir parmaklıkların arkasıdır."

DEMİRTAŞ’IN CHP’YE ÇÖKMÜŞ GÖLGESİ

Bir teröristin niye hapiste olduğunu sormak teröristin müdafaasıdır. Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş’ın CHP’nin başına çökmüş gölgesidir. Sana bu aklı kimler veriyor? Kılıçdaroğlu siyasi ahlak ve onur sahibiyse bugün şu muammayı açıklığa kavuşturmak zorundadır? PKK’yı terör örgütü olarak görüyor mu, görmüyor mu?

FETÖ STRATEJİLERİ CHP’Yİ KAVRADI

(Kılıçdaroğlu’nun bürokratları tehdidi): Süre doldu, üstelik bir gün de geçti. Sayın Kılıçdaroğlu, ne oldu, heyben doldu mu? Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiyi tehdit mesajı vesayetçi bir söylemdir. FETÖ stratejileri CHP’yi kavramış, İP’i kasnağa çevirmiştir.

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