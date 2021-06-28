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ANKARA

Kavala’nın adamından Peker’e hediye

Gezi’nin finansörü Osman Kavala’nın şirketlerinin temsilcisi Zeki Türkkan, suç örgütü lideri Sedat Peker’e, fildişi saplı mektup açacağı hediye etmiş. Peker, Ergenekon davası savunmasında mektup açacağının, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Fahrettin Altay’a ait olduğunu söylüyor. CIA ajanı Henri Barkey ile Kavala’nın, Türkkan’ın telefonuyla görüşme yaptığı da tespit edilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kavala’nın adamından Peker’e hediye
Sedat Peker

Yurt dışında kaçak olarak bulunan ve yayınladığı videolarla daha önce FETÖ’cülerin dillendirdiği iftiralar üzerinden provokasyona girişen suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in, Ergenekon davasında yaptığı son savunmasının tamamı ilk kez gün yüzüne çıktı.

Peker’in 22 Nisan 2013’te tarihli savunmasındaki, Gezi olaylarının finansörü olmakla suçlanan, ayrıca darbe ve casusluk suçlarından da yargılanan tutuklu olan “Osman Kavala” ayrıntısı dikkat çekiyor.

KAVALA’NIN TEMSİLCİSİNDEN HEDİYE

  • Peker, cezaevinde mektup açacağı kullandığı iddialarına yönelik olarak yaptığı savunmasında, cezaevinde kendisine ayrıcalık yapılmadığını, fil dişi saplı bir mektup açacağına sahip bulunduğunu anlatıyor. Mektup açacağının Kurtuluş Savaşı kahramanlarından hayranı olduğu Fahrettin Altay Paşa’ya ait olduğunu, bunun kendisine Altay’ın torunu Zeki Türkkan tarafından hediye edildiğini söylüyor.

Zeki Türkkan
Zeki Türkkan

TÜRKKAN’IN TELEFONUNDAN BARKEY İLE GÖRÜŞTÜ

Dikkat çeken ayrıntı ise Türkkan’ın, Osman Kavala’nın birçok şirketine ortak olmasıydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tespitlerine göre, Osman Kavala’nın 16 şirkette ortaklık ve yöneticilik ilişkisi bulunuyor ve şirketlerin birçoğunun temsilcisi de Zeki Türkkan. Yine Başsavcılığın yaptığı araştırmada, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ve teşebbüsün arkasındaki FETÖ ile irtibatı olduğu belirtilen CIA Ajanı Henri Barkey ile Osman Kavala’nın yaptığı görüşmeler deşifre edilmişti. Kavala’nın bu görüşmelerden birini de şirketlerinin temsilcisi Zeki Türkkan’ın telefonu ile yaptığı belirlendi.

1.5 MİLYON DOLAR KOMİSYON

  • Sedat Peker ve Osman Kavala’nın isimleri ilk kez 1998’de yan yana gelmişti. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan Sedat Peker, ifadesinde Osman Kavala’nın ismini vermişti. Peker, “Kavala Şirketler Grubu’nun patronu Osman Kavala beni arayarak, Bedrettin Dalan’ın ortağı müteahhit Yavuz Yayla’dan bir arsa satışından kaynaklanan 25 milyon dolarlık alacağının olduğunu ve benim devreye girmemi istedi. Ben de bu işi hallederek 1.5 milyon dolar komisyon aldım. Ayrıca Osman Kavala’nın ortak olduğu ve F-16 uçaklarının bilgisayar ağını yapan bir şirketin hisselerinin satışında da devreye girerek hisselerin yabancılara gitmesini engelledim ve bu işten de 200 bin dolar komisyon aldım” ifadelerini kullanmıştı. Osman Kavala ise bu iddiaları reddetmişti.

Osman Kavala
Osman Kavala

Borcu tahsil etmiş

Sedat Peker ve Osman Kavala’nın isimleri, Turgut Büyükdağ’ın 10 Ağustos 2008’de “şüpheli” sıfatıyla verdiği ifadede de geçiyor. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından alınan ifadede de Büyükdağ, “1995 yılında Sedat Peker’in adamı olan Hacı isimli adamlarıyla fabrikama geldiler. Şahıslar güvenlik görevlilerine ‘Biz Sedat Peker adına geliyoruz. Osman Kavala ile Sedat Peker ortaktır. Turgut Büyükdağ’ın Osman Kavala’ya borcu varmış, onu tahsil edeceğiz’ demişler” ifadesini kullandı.

Video merakı cezaevi günlerinden

  • Sedat Peker’in, Burada TV tarafından yayınlanan Ergenekon davasındaki savunmasından, sosyal medyaya olan ilgisinin cezaevi günlerinde başladığı görülüyor. Avukatlarının cezaevi ziyaretleri sırasında kendisi hakkında Youtube’da yayınlanan videoların görüntülenme oranlarını getirdiğini söyleyen Sedat Peker, bu izlenme oranlarını siyasi parti liderleri ile hem de yer altı dünyasının diğer isimleri ile karşılaştırıyor. Peker, Başbakan’ın videolarının 24.5 milyon izlendiğini, kendisi hakkında hazırlanan videoların 23.5 milyon izlendiğini, yer altı dünyasındaki diğer isimlerin videolarının ise çok düşük rakamlarda kaldığını kaydediyor.
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