Kavala’ya AYM’den ret

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin soruşturmada tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala’nın bireysel başvurusunda hak ihlali görmedi. Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olduğu gerekçesiyle “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından 1 Kasım 2017’te tutuklandı.
HAK İHLALİ YOK
Kavala’nın avukatları, “tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddialarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hak ihlali görmedi. Genel Kurul’un kararı 5’e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. Kavala’nın yargılaması, 24 Haziran’da Silivri’de başlayacak.