Kavala’ya AYM’den ret

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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışın etkisi altına girecek. Yağışlardan dolayı sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı. Ayrıca İç Ege ve İç Anadolu bölgelerinde ise kuvvetli lodosun etkili olması bekleniyor.