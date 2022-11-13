Kavgayı sonra ederiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan arasındaki atışma sürerken, iki parti arasındaki gerginlik canlı yayınlara da sıçradı. TELE1 canlı yayınına konuk olan Akşener’in danışmanı Turhan Çömez ile HDP’li Garo Paylan arasında gerginlik yaşandı. İYİ Partili Çömez, Paylan’a “HDP’nin tutumundan ve söylemlerinden rahatsızız. Ve bu bir tercih meselesi” dedi. Paylan da Çömez’e “Biz de sizden rahatsızız ama siyasi sorumluluğumuz var. Birbirimize muhtacız. HDP, İYİ Parti, Saadet, CHP birbirine muhtaç tek adam rejimini değiştirmek için” karşılığını verdi. Paylan, “Son 4 aydır muhalefet yalpalıyor, birbirimizle uğraşmaya başladık. Bu aynı Almanya’da 1933 seçimlerindeki Hitler dışındaki muhalefetin birbiriyle uğraşmasına benziyor. Aramızdaki farkları minimilize edip tek adam rejiminden nasıl kurtulacağız? Emin olun, 6 ay sonra Türkiye’yi demokrasiye taşıyalım. Sonrasında mücadelemize zaten devam edeceğiz” diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM İYİ Parti'den HDP'li Buldan'ın 'Kürt düşmanı' çıkışına tepki: İlkesiz ve seviyesiz gölge oyunu