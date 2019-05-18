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3. SAYFA GİRESUN

Giresun'da kawa yakalandı ekipleri arasın peşinde - Karadeniz'de terörle mücadele

Kawa yakalandı JÖH'ler Aras'ın peşinde

Karadeniz kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin yürüttüğü bahar operasyonları kapsamında, Giresun’un Espiye ilçesinde 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK’lı terörist Behrüz Düdükkaya (29) teslim oldu. Bölgede olduğu tahmin edilen İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör arananlar' listesinde gri kategorideki 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın da etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Operasyondaki askerler.
Operasyondaki askerler.

Karadeniz'de güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor.

Son yıllarda örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçleri, PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'ndan 15 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bu teröristlerden 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör arananlar' listesi kırmızı kategoride, 6'sının ise gri kategoride olduğu açıklandı. 3'ü teslim olurken, 4'ü ise sağ ele geçirildi.

BİRİ BÖLGEDE, İKİSİ KAÇTIKLARI YERDE ÖLDÜRÜLDÜ

Örgüt, geçen yılın yaz döneminde bölgeye 4 terörist daha gönderdi. Adım adım iz süren güvenlik güçleri, bu teröristlerden 1'ini çıkan çatışmada etkisiz hale getirdi. Kaçan diğer 3 teröristten 2'si de Tunceli kırsalındaki operasyonlarda öldürüldü.

ARAS'IN İZİ SÜRÜLÜYOR

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH timleri, kış mevsimi boyunca Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

DHA
Bölgedeki askerlerin operasyonları aralıksız devam ediyor.

  • Havaların ısınmasıyla birlikte operasyonlarını yoğunlaştıran JÖH timleri, Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Seydi köyü kırsalında PKK tarafından gönderilen Behrüz Düdükkaya'yı yakaladı. Alınan son telsiz kestirmesinde 'Kawa' kod adlı Behrüz Düdükkaya ile terörist Aras Aslan'ın birlikte hareket ettiği belirlendi.

Tunceli'ye kaçmak için girişimde bulunan Aras Aslan'ın, operasyonlar karşısında arazide sıkıştığı tespit edildi.

ERZAK BULAMADI, TESLİM OLDU

Terörist Behrüz Düdükkaya'nın aç kaldığı, JÖH timlerinin etkili operasyonları sayesinde örgütten yardım alamadıkları bildirildi. Adım adım bölgeyi tarayan güvenlik güçleri ve insansız hava araçlarının da (İHA) sürekli uçması nedeniyle hareket edemeyen Düdükkaya'nın yayla evlerinden de erzak çalamadığı için rutubetli soğuk havada sürekli hasta olduğu, ölüm korkusuyla da teslim olmayı seçtiği ifade edildi.

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DHA
Operasyondaki askerler.

YER GÖSTERMESİ YAPACAK

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu devam eden Behrüz Düdükkaya'nın, bölgede yer göstermesi yapacağı da kaydedildi. Halen bölgede olduğu tahmin edilen terörist Aras Aslan'ın yakalanması için de gönderilen takviye kuvvetlerle birlikte Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar yürütüldüğü bildirildi.

Giresun'da 1 PKK'lı terörist yakalandı
GÜNDEM
Giresun'da 1 PKK'lı terörist yakalandı
Kawa yakalandıAras aranıyor

Kawa yakalandı
Aras aranıyor

​Karadeniz'de terörle mücadele aralıksız sürüyor.
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