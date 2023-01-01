Kayapınar Belediyesi’nden sıcak çorba ikramı

Hizmetlerinin odak noktasına insanı koyan Kayapınar Belediyesi yaptığı Sosyal Belediyecilik çalışmalarına her gün bir yenisini daha ekliyor.

Kayapınar Belediyesi, soğuk kış günlerinde, sabahın erken saatlerinde işe, okula ve hastaneye giden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı.

“Güne Sıcak Bir Başlangıç İçin Çorba İçin” sloganıyla, kış aylarında vatandaşların içini ısıtan Kayapınar Belediyesi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bin kişiye çorba ikramında bulunmaya başladı. Haftanın ilk çorba dağıtımı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Sabah 09.00’da başlayan çorba ikramı saat 12.00’ye kadar devam ederken, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Günün ilk ışıklarında Kayapınar Belediyesi’nin ikramıyla karşılaşan vatandaşlar yapılan hizmetten memnun olduklarını ifade ederek, Kayapınar Belediye Başkanı Arif Karaman’a teşekkür etti.