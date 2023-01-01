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Kayapınar Belediyesi’nden sıcak çorba ikramı
Kayapınar Belediyesi, sabahın erken saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sıcak çorba ikramı yaparak, vatandaşların içini ısıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çorba dağıtımı haftanın 6 günü boyunca ilçenin farklı noktalarında devam edecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:31 . 18/01/2023 Çarşamba
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Kayapınar Belediyesi’nden sıcak çorba ikramı

Kayapınar Belediyesi’nden sıcak çorba ikramı

Hizmetlerinin odak noktasına insanı koyan Kayapınar Belediyesi yaptığı Sosyal Belediyecilik çalışmalarına her gün bir yenisini daha ekliyor.

Kayapınar Belediyesi, soğuk kış günlerinde, sabahın erken saatlerinde işe, okula ve hastaneye giden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı.

“Güne Sıcak Bir Başlangıç İçin Çorba İçin” sloganıyla, kış aylarında vatandaşların içini ısıtan Kayapınar Belediyesi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bin kişiye çorba ikramında bulunmaya başladı. Haftanın ilk çorba dağıtımı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Sabah 09.00’da başlayan çorba ikramı saat 12.00’ye kadar devam ederken, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Günün ilk ışıklarında Kayapınar Belediyesi’nin ikramıyla karşılaşan vatandaşlar yapılan hizmetten memnun olduklarını ifade ederek, Kayapınar Belediye Başkanı Arif Karaman’a teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdiği projelerle Gönül Belediyeciliği örneği sergileyen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Arif Karaman, her gün farklı noktalarda ücretsiz çorba ikramında bulunacaklarını belirterek, “Amacımız belediyemizin imkan ve kaynaklarını tüm Kayapınar halkı ile paylaşmak. Kayapınarlı hemşerilerimizi sıcak çorba ikramımızdan tatmaya davet ediyorum. Herkese afiyet olsun” dedi.

#kayapınar
#çorba
#ikram
2 saat önce
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Kayapınar Belediyesi’nden sıcak çorba ikramı
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