Kaybımız CHP’den fazla olur: Akşener’e ittifak baskısı

Parti içinde Akşener’in kararını tartışmaya açanlar, Ankara ve İstanbul’un kaybedilmesi halinde ortaya çıkacak ‘olumsuz tablo’yu da anımsatarak hareket ediyor. Ülkücü kökenden gelen isimler kadar merkez sağ eğilimi temsil eden kesimlerin de Akşener’i bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Akşener’i Ankara ve İstanbul’da, İYİ Parti’nin kendi adayları ile seçime girme fikrinden geri döndürmek için girişimler yoğunlaştı. Akşener’e ve genel merkezdeki etkili isimlere ulaşan teşkilat yöneticileri iki kentin elden çıkması halinde hem seçmen bazında hem de genel siyasette İYİ Parti’nin kayıplarının CHP’den fazla olacağına işaret edildi. İstanbul milletvekillerinin de benzeri kaygı ve endişelerini Akşener’e ilettiği kulislerde konuşuluyor. İYİ Parti’de salt ülkücü kökenden gelen isimlerin Akşener’e itiraz etmediği öğrenildi. Sağ eğilimi temsil eden kesimlerin ise Akşener’i bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı bildirildi.