KayBis filosu güç kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği bisikletli ulaşımın en gelişmiş adresi olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis), bir yandan sistemin geliştirilmesi için çalışma yaparken diğer yandan da bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak sağlıklı yaşama katkı sunmaya devam ediyor. Bisiklet kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gören KayBis, yenilerinin eklenmesiyle toplam 81 istasyon ve 1000 bisiklete ulaştı. Çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı KayBis, istasyon ve bisikletlerin bakımını da kendisi yapıyor.