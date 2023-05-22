KayBis filosu güç kazandı

KayBis filosu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği bisikletli ulaşımın en gelişmiş adresi olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis), bir yandan sistemin geliştirilmesi için çalışma yaparken diğer yandan da bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak sağlıklı yaşama katkı sunmaya devam ediyor. Bisiklet kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gören KayBis, yenilerinin eklenmesiyle toplam 81 istasyon ve 1000 bisiklete ulaştı. Çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı KayBis, istasyon ve bisikletlerin bakımını da kendisi yapıyor.
KİRALAMAK DAHA KOLAY
Öte yandan KaybBis’te bisiklet kiralamak artık çok kolaylaştı. Kart38 İşlem Merkezi’ne gitmeden, toplu taşıma kartı olmadan, vatandaşlar cep telefonuna Paylaşımlı Bisiklet Uygulaması olan PAYBİS’i indirerek bisiklet sürmenin keyfini çıkarabiliyor. KayBis’in hayatı çok kolaylaştırdığını söyleyen bisiklet kullanıcıları, KayBis hizmetinin çok rahat olduğunu dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.