Gündem Kaybolan Alzheimer hastasını drone sayesinde buldular
İZMİR

Kaybolan Alzheimer hastasını drone sayesinde buldular

İzmir Ödemiş’te, gece saatlerinde evden ayrılan ve 2 gün haber alınamayan Alzheimer hastası kadın, jandarma ekiplerinin drone destekli kapsamlı arama çalışması sonucunda bitkin halde yürürken bulundu.

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Haber Merkezi İHA
​​Kaybolan Alzheimer hastasını drone sayesinde buldular
​​Kaybolan Alzheimer hastasını drone sayesinde buldular.

Yaşlı kadın, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesinde ikamet eden Alzheimer hastası N.K.’nin (68) 31 Ocak günü gece saatlerinde evden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Kaybolan Alzheimer hastasını drone sayesinde buldular.
Kaybolan Alzheimer hastasını drone sayesinde buldular.

Drone destekli arama

N.K. isimli şahsın bulunması amacıyla Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve iz takip köpek unsuru ile arazide drone destekli kapsamlı arama çalışmaları yapıldı.

Kaybolan Alzheimer hastasını drone sayesinde buldular.
Kaybolan Alzheimer hastasını drone sayesinde buldular.

Bitkin halde bulundu

Çalışmalar sonucunda N.K. isimli şahıs dün sabah saatlerinde evine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Üçkonak Mahallesi mevki’inde yolda bitkin bir halde yürürken bulundu. Yaşlı kadın, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sağlık durumunun iyi olması üzerine ailesine teslim edildi.

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Yaklaşık 12 saat sonra bulunan yaşlı adam jandarmaya ağlayarak teşekkür etti
OYNAT 01:00
Yaklaşık 12 saat sonra bulunan yaşlı adam jandarmaya ağlayarak teşekkür etti
Manisa'da mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan ve yaklaşık 12 saat sonra bulunan 79 yaşındaki Mehmet Vural, gözyaşları içinde jandarmaya teşekkür etti.

Akhisar'ın Sarıçalı Mahallesinden bugün sabah saat 10.00 sıralarında mantar toplamak için evinden çıkan Mehmet Vural (79) ormanlık alanda kayboldu. Vural, akşam saatlerinde yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerin bildirmesi üzerine jandarma ekipleri ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Zifiri karanlıkta ormanlık alandan çıkarılan Mehmet V, ekiplere 'Allah sizlerden razı olsun' diyerek bir süre ağladı. Yaşlı adam daha sonra ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

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