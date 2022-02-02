​​Kaybolan Alzheimer hastasını drone sayesinde buldular.

Yaklaşık 12 saat sonra bulunan yaşlı adam jandarmaya ağlayarak teşekkür etti

Manisa'da mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan ve yaklaşık 12 saat sonra bulunan 79 yaşındaki Mehmet Vural, gözyaşları içinde jandarmaya teşekkür etti.



Akhisar'ın Sarıçalı Mahallesinden bugün sabah saat 10.00 sıralarında mantar toplamak için evinden çıkan Mehmet Vural (79) ormanlık alanda kayboldu. Vural, akşam saatlerinde yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerin bildirmesi üzerine jandarma ekipleri ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede çalışma başlattı.



Zifiri karanlıkta ormanlık alandan çıkarılan Mehmet V, ekiplere 'Allah sizlerden razı olsun' diyerek bir süre ağladı. Yaşlı adam daha sonra ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.





