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POLİTİKA

Kaygıyla izliyoruz

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Batı'nın ünlü bir gazetecinin vahşice öldürülmesi karşısında insani değerler ile petrol ticareti arasında gözle görünür çelişki yaşamasını kaygıyla izliyoruz. Son günlerde Paris'te göstericilerin yıkımlarıyla birlikte, göstericilere karşı kullanılan orantısız gücü temel insan haklarıyla asla bağdaştırmıyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Leyla Şahin Usta
Leyla Şahin Usta

Usta, "Batının kendi teröristini koruyup, kendisine yakın olmayan terör grupları bahanesiyle sivil halkın katliamına göz yummasını da aynı endişeyle, kaygıyla izliyor ve not ediyoruz. İnsan hakları mücadelesi Batıda ciddi şekilde irtifa kaybediyor. Mücadele Batı'da irtifa kaybederken, Türkiye'de daha fazla güç kazanıyor. Mücadelenin bayrağı daha da yükseliyor" diye konuştu. Usta, dünyanın insan hakları karnesinin notunun ise sıfır olduğunu söyledi.

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