Kaygıyla izliyoruz

Usta, "Batının kendi teröristini koruyup, kendisine yakın olmayan terör grupları bahanesiyle sivil halkın katliamına göz yummasını da aynı endişeyle, kaygıyla izliyor ve not ediyoruz. İnsan hakları mücadelesi Batıda ciddi şekilde irtifa kaybediyor. Mücadele Batı'da irtifa kaybederken, Türkiye'de daha fazla güç kazanıyor. Mücadelenin bayrağı daha da yükseliyor" diye konuştu. Usta, dünyanın insan hakları karnesinin notunun ise sıfır olduğunu söyledi.