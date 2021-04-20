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Gündem Kayıp atlar MHPde istifa getirdi
POLİTİKA

Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamada, "İBB'den aldığı atlar nedeniyle soruşturmaya muhatap olan Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin’in partimizden istifası işleme konuldu" denildi.

Haber Merkezi AA
Kayıp atlar MHPde istifa getirdi
Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar’daki fayton esnafından aldığı bin 177 atı geçtiğimiz yıl sahiplendirmişti. Bu atlardan 50’si de MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. İki belediye arasında geçen yıl ekim ayında taşıma devir sözleşmesi imzalanmıştı. Ancak belediyeye teslimi yapılan ve kaybolmalarını engellemek amaçlı çip de takılan atlar bir süre sonra kayboldu.

Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin
Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz duyurdu

Olayın kamuoyuna yansıması sonrasında, kayıp atlar MHP'de istifa getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in MHP'den istifa ettiğini açıkladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Durmaz, "İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur" ifadelerini kullandı.

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