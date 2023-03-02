Kayıp denilen çocuklar tedavide

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ”deprem bölgesinde kayıp çocuklar” iddialarına ilişkin, “Kayıp çocuk vakasından bahsedebilmemiz için bütün taramaların, kimliklendirmelerin bitmiş olması ve buna rağmen bulunamayan çocukların olması lazım.” ifadelerini kullandı. Meclis’te gazetecilerin “Deprem bölgesinde kayıp çocuk” iddialarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Yanık, şöyle devam etti: “Çocuklar sağlık kuruluşlarındaysa tedavilerini takip ediyoruz, taburcu olmuşlarsa hemen kuruluşlarımıza alıyoruz. Bunun dışında bir de henüz kimliği tespit edilememiş, sağlık kuruluşlarında olduğu halde yoğun bakımda tedavisi devam eden ve kimliği tespit edilememiş çocuklarımız var.”