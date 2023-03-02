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Kayıp denilen çocuklar tedavide

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ”deprem bölgesinde kayıp çocuklar” iddialarına ilişkin, “Kayıp çocuk vakasından bahsedebilmemiz için bütün taramaların, kimliklendirmelerin bitmiş olması ve buna rağmen bulunamayan çocukların olması lazım.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Derya Yanık

Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ”deprem bölgesinde kayıp çocuklar” iddialarına ilişkin, “Kayıp çocuk vakasından bahsedebilmemiz için bütün taramaların, kimliklendirmelerin bitmiş olması ve buna rağmen bulunamayan çocukların olması lazım.” ifadelerini kullandı. Meclis’te gazetecilerin “Deprem bölgesinde kayıp çocuk” iddialarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Yanık, şöyle devam etti: “Çocuklar sağlık kuruluşlarındaysa tedavilerini takip ediyoruz, taburcu olmuşlarsa hemen kuruluşlarımıza alıyoruz. Bunun dışında bir de henüz kimliği tespit edilememiş, sağlık kuruluşlarında olduğu halde yoğun bakımda tedavisi devam eden ve kimliği tespit edilememiş çocuklarımız var.”

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, refakatsiz 1911 çocuktan 1543’ünün ailesine teslim edildiği, 95 çocuğun ise tedavisinin ardından bakanlık tarafından bakıma alındığı kaydedildi. 273 çocuğun ise hastanelerde tedavi sürecinin devam ettiği vurgulandı.


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Çocuk
#Derya Yanık
1 saat önce
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Kayıp denilen çocuklar tedavide
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