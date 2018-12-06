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MALATYA

Malatya'nın Akcadağ ilçesinde günlerdir aranan kadın su kuyusunda bulundu

Kayıp kadın su kuyusunda bulundu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kadın, jandarmanın çalışması sonucunda bölgede bulunan bir su kuyusunda bulundu. Yaralı olarak bulunan kadın, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

IHA
Su kuyusunda bulunan 53 yaşındaki F.B halatla yukarı çekilerek kurtarıldı.
Su kuyusunda bulunan 53 yaşındaki F.B halatla yukarı çekilerek kurtarıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak Mahallesi’nde yaşayan 53 yaşındaki F.B.’nin evden ayrılması üzerine kendisinden haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgede geniş çağlı inceleme başlatan Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda arama gerçekleştirdi. İlçe jandarma komutanının da katıldığı arama çalışmalarında bölgede bulunan bir su kuyusunun girişinde kayıp şahsın ayakkabıları bulununca, itfaiyeye bilgi verildi.

53 yaşındaki su kuyusunun içerisinde donmak üzereyken bulundu.

Donmak üzereyken su kuyusunda bulundu

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikte bulunan ve içerisinde 1 metre su bulunan kuyuya inerek kayıp kadını buldu. Donmak üzere olan ve bitkin düşen kadın, itfaiyenin de yardımıyla sedyeye bağlanarak halatla yukarı çekildi.

Su kuyusunda bulunan kadın halatla yukarı çekildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, ailenin de ifadesine başvururken 12 kardeş olan F.N.’nin su kuyusuna nasıl düştüğünü bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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