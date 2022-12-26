Kayıp koyunlarını ararken canından oldu: 500 metrelik uçurumdan düştü

Olay, akşam saatlerinde kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi Köyü'nde meydana geldi. Çanaklı köyünde oturan Şakir Adıyaman, kayıp 4 koyununu aramak için Ağaçdibi Köyü'ne gitti.
Köyün yakınındaki dağlık alanda koyunlarını arayan Adıyaman, bir anda dengisini kaybedip, 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, köylülerin de yardımıyla 4 saatlik çalışma sonucu Şakir Adıyaman'a ulaştı.
Ağır yaralı olarak bulunan Adıyaman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Adıyaman, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. hastane önünde bekleyen yakınları ise sinir krizi geçiridi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, akşam saatlerinde kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi Köyünde meydana geldi.
Çanaklı köyünde oturan Şakir Adıyaman, kayıp 4 koyununu aramak için Ağaçdibi Köyüne gitti.
Köyün yakınındaki dağlık alanda koyunlarını arayan Adıyaman, bir anda dengisini kaybedip, 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, köylülerin de yardımıyla 4 saatlik çalışma sonucu Şakir Adıyamana ulaştı.
Ağır yaralı olarak bulunan Adıyaman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Adıyaman, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. hastane önünde bekleyen yakınları ise sinir krizi geçiridi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayıp koyunlarını ararken 500 metrelik uçurumdan düştü
Hakkari'nin Ağaçdibi Köyü'nde kayıp 4 küçükbaş hayvanını aramaya giden 8 çocuk babası Şakir Adıyaman (45), 500 metrelik uçurumdan düştü. Ağır yaralanan Adıyaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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İslice Mahallesi Polis Sokağındaki 4 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bina içine dolan duman nedeniyle mahsur kalan ve ekiplerce tahliye edilen 7 kişi olay yerindeki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerce söndürülen yangında dairede maddi hasar oluştu.
Yangında mahsur kalan ve bir polis tarafından kurtarılan Alfa adlı kediye ekipler olay yerinde oksijen vererek müdahale etti.
Uşak'ta dört katlı binada yangın paniği: Yedi kişi hastanelik oldu
Uşak'ta bir dairede çıkan yangının dumanları kısa sürede bütün apartmanı sardı. Yangında 7 kişi dumanlardan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, dumanlar arasında kalan bir kedi de polis ekiplerince kurtarıldı.
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Tahtakale Mahallesi Doruk Sokaktaki 3 katlı binanın 1. katındaki kiracı, üst katında oturan ev sahibiyle bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu.
İddiaya göre, evi boşaltmasını isteyen ev sahibi ile geçtiğimiz günlerde tartışan kiracı, evi yakmakla tehdit etti.
Bugün 04.00 sıralarında ise daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, üst katlarda oturanları tahliye etti. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.
Kiracının ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Ali Örünç, Kiracı ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yakacağım, yıkacağım demiş. Ben ev sahibine yakamaz dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış. Valizini aldığını gördük. Çocuklarını alıp gitti. Binayı yakıp gitmiş. Yangın sırasında patlama meydana geldi. Ben yangından sonra içeriye girmeye çalıştım. Üst kattaki çocukları çıkardık. Olayda kimsenin yaralanmadığını söyleyen Övünç Çoluğunu çocuğunu alıp gitmiş. Ama olan buradaki komşularımıza oldu. Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı. Bizde korktuk, ne olduğunu anlamadık. Yaralı yok. Maddi zarar oldu dedi.
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı: Patlamanın etkisiyle duvarlar yıkıldı
Avcılar'da üç katlı binanın birinci katındaki dairede kalan ve bir süredir ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan kiracının, evi boşalttıktan sonra daireyi yaktığı öne sürüldü. Yangın sırasında dairede meydana gelen patlamanın etkisiyle duvarlar yıkıldı.