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Ordu’da üç ay evvel başlayan toprak kaymaları dün şiddetini arttırdı. Yaşanan heyelanda 22 bina, 31 konut ve 1 cami yıkıldı. Zemin kaymasından ötürü 80 haneli mahallenin boşaltılmasına karar verildi, vatandaşlar tahliye edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Heyelan nedeniyle evler kullanılamaz hale geldi.
Heyelan nedeniyle evler kullanılamaz hale geldi.

Heyelan, Ordu Aybastı'da bir mahalleyi yuttu. İlçeye bağlı Sağlık Mahallesi Yaylıcı mevkiinde, şubat ayında 29 evin boşaltıldığı heyelan bölgesindeki toprak kayması devam etti. Daha önce boşaltılan evlerdeki çatlaklar artarken, 22 bina, 31 konut ve 1 cami yıkıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (OSKİ) ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından zemin kaymalarının devam ettiği 80 haneli mahallenin boşaltılmasına karar verildi, vatandaşlar tahliye edildi. Jandarma ekipleri de mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem alarak, vatandaşların bölgeye girmesini yasakladı. Hasar tespit çalışması başlatılan mahalleye girişe izin verilmiyor.

  • Erdoğan bilgi aldı
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz’u arayarak, heyelan konusunda bilgi aldı ve gerekli her türlü tedbirin alınmasını istedi.

TAHLİYELER HIZLANDI

Ordu Valisi vatandaşlara açıklama yaptı.

Toprak kaymasının yaşandığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alan Ordu Valisi Seddar Yavuz vatandaşların sorunlarını dinledi. Daha sonra son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, “Dün heyelan şiddetini artırdı. Şu ana kadar 61 bina ve 80 konutu tahliye etmek durumunda kaldık, 22 bina, 31 konut ve bir cami maalesef yıkıldı” dedi. Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayan Yavuz, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tahliye kararı verdiğimiz evlerde süratle kira yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Diğer acil ihtiyaçları için de gerekli ödemeleri süratle gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar 214 bin 500 lira kira yardımı ve nakit ödemesi yaptık. Bugün ve yarın da bu tespitler neticesinde ödemelere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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