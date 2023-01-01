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Kaymakamlık Özdağ’ın tweetini yalanladı
Erzincan’ın Otlukbeli Kaymakamlığınca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın bugün sosyal medya hesabından paylaştığı tweete yönelik açıklama yapılarak iddiaların asılsız olduğu kaydedildi. Özdağ'ın, "Sığınmacıların köy nüfusuna kaydını istemiş" iftirasının ardından Kaymakamlık yazılı açıklamalarda bulunarak, "Türk vatandaşı olmayan hiç kimsenin Türk nüfus kütüğüne kaydedilmesi mümkün değildir" dedi.
18:50 . 17/01/2023 Salı
IHA
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün öğle saatlerinde yaptığı paylaşımda, “Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi kaymakamı (söz konusu kaymakam görevden ayrıldı) 1 ay önce muhtarlar ile yaptığı toplantıda sığınmacıların köy nüfusuna kaydını istemiş. Muhtarlar itiraz etmişler. Sıra köylere mi geldi? Anadolu’yu işgal ettiriyorsunuz.” ifadelerine yer verdi.


Otlukbeli Kaymakamlığı Özdağ'ı yalanladı

“1. 17.01.2023 tarihinde sosyal medyada paylaşılan “sığınmacıların nüfusa kaydedilmesi” iddiasını taşıyan tweet ile alakalı olarak bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 2. Otlukbeli ilçemizde önceki kaymakam Temmuz 2022’de görevden ayrılmış olup, mevcut kaymakam ise Ağustos 2022’de göreve başlamıştır. Dolayısıyla söz konusu iddiada eski kaymakamın 1 ay önce bir toplantı yapmış olduğu belirtilse de bu mümkün değildir. 3. Ayrıca Türk vatandaşı olmayan hiç kimsenin Türk nüfus kütüğüne kaydedilmesi mümkün olmayıp iddia tamamen asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.”

#Ümit Özdağ
#Kaymakamlık
#Tweet
#Yalanlama
#Otlukbeli
32 dakika önce
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Kaymakamlık Özdağ’ın tweetini yalanladı
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