Kaymakamlıkta 4,5 saatlik silahlı kriz

Antalya’da Kepez Kaymakamlığı binasında yaşanan silahlı olay, şüphelinin 4,5 saat süren ikna sürecinin ardından teslim olmasıyla sona erdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olay saat 11.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesindeki kaymakamlık binasında meydana geldi. Binadan silah sesleri duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle kaymakamlık binasında bulunan vatandaşlar ve personel tahliye edildi. Olay yerine Özel Harekât ekipleri de yönlendirildi.

KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

İlk bilgilere göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gelen M.Y. isimli kişi kaymakamlık binası içinde silahla rastgele ateş açtı. Daha sonra kendisini binadaki bir odaya kilitleyen şüpheli için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olay öncesinde M.Y.’nin sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, kendisine mobbing uygulandığını iddia ettiği görüldü. Polis ekipleri ve uzman müzakereciler şüpheliyi ikna etmek için uzun süre görüşmeler yaptı. Kaymakamlık binasında yaklaşık 4,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından M.Y., saat 15.20 sıralarında silahını bırakarak teslim oldu.

KURUSIKI TABANCAYLA ATEŞ ETMİŞ

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, olayın ardından yaptığı açıklamada M.Y.’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli yardımcı hizmetli personel olduğunu, hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle daha önce başka bir birimde görevlendirildiğini belirtti. Dervişoğlu, şüphelinin kurusıkı tabancayla 7-8 el ateş ettiğini ve intihar edeceğini söylediğini aktardı. Olay sırasında binanın tamamen tahliye edildiğini ifade eden Dervişoğlu, herhangi bir yaralanma yaşanmadan sürecin tamamlandığını söyledi. Teslim olan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O anlar kamerada

Öte yandan M.Y.'nin kaymakamlık binası içinde iki tabanca ile koridorda yürüdüğü ve çevrede bulunan kişileri dışarı çıkmaları için uyardıktan sonra ateş açtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.








