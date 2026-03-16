Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
8 ilde 10 organize suç örgütüne operasyon: 34 şüpheli tutuklandı

15:3716/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Organize suç örgütüne yönelik operasyon
İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 73 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 34'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 2,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 73 zanlının yakalandığı, 34 şüphelinin tutuklandığı, 35'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şüphelilerin, Samsun'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul, Mersin ve Manisa'da 'nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık' suçlarını işledikleri, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı ve Balıkesir'de tefecilik yaptıkları tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon lira değerinde 126 banka hesabına el konuldu. Daire başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."



#İçişleri Bakanlığı
#operasyon
#organize suç örgütü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
