İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 13 ve 14 Mart'ta Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Küçükçekmece'de 5 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.