11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari dağlık alanda yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler ’birden fazla kişi tarafından silahla yağma’ suçundan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B.’nin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın Efeler ilçesi Orta Mahalle 213. Sokak’taki adresten kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından başlatılan takip ve kovalamaca sonucu firari hükümlü, İncirliova ilçesinde dağlık alanda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.B. cezaevine teslim edildi.