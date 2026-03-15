11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari dağlık alanda yakalandı

22:5515/03/2026, Pazar
Aydın'da aranan firari hükümlü polis takibi sonrası yakalandı.
Aydın’da “birden fazla kişi tarafından silahla yağma” suçundan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis takibi sonucu yakalandı. Adresinden kaçtığı belirlenen B.B., İncirliova ilçesindeki dağlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Aydın’da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin takibi sonucu İncirliova ilçesindeki dağlık alanda yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler ’birden fazla kişi tarafından silahla yağma’ suçundan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B.’nin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın Efeler ilçesi Orta Mahalle 213. Sokak’taki adresten kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından başlatılan takip ve kovalamaca sonucu firari hükümlü, İncirliova ilçesinde dağlık alanda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.B. cezaevine teslim edildi.



Evlilik desteği başvuru ekranı 2026: TDV 'İki İnsan Bir Hayat' projesi başvuru tarihleri, şartları ve belgeleri neler? 500 bin TL çeyiz desteği için gelir şartı nedir? İşte detaylar