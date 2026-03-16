Komşu esnafların kavgasında kurşun yağmuru: Bir ölü iki yaralı

Komşu esnafların kavgasında kurşun yağmuru: Bir ölü iki yaralı

21:44 16/03/2026
IHA
Antalya’da çıkan tartışmada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Antalya’da çıkan tartışmada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Antalya Kepez’de oto yıkama işleten şahıs ile market çalışanı arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda kurşunların hedefi olan 22 yaşındaki market çalışanı yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya’da komşu iki esnaf arasında çıkan tartışmada oto yıkama dükkanı işleten şahıs, market çalışanı 22 yaşındaki genci tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Olay, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede oto yıkamacı olarak faaliyet gösteren M.O. (41) ile market işletmecisi Mustafa Deveci (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından M.O., yanındaki tabancayla market içerisinde bulunan Mustafa Deveci (22) ve akrabaları Şevket D. (24) ile Mustafa D.’ye (51) kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. 22 yaşındaki Mustafa Deveci hayatını kaybederken, diğer iki yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli M.O.’yu yakalamak için çalışma başlattı.



