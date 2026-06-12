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Kaymakamlıktan son dakika uyarısı: Denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıktan son dakika uyarısı: Denize girmek yasaklandı

23:4112/06/2026, Cuma
AA
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Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde yarın denize girmek yasaklandı.
Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde yarın denize girmek yasaklandı.

Beykoz sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada,
"İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 13 Haziran 2026 Cumartesi, 1 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır."
ifadelerine yer verildi.



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